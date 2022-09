Harina subsidiada frenó suba en pan pero hay "otras alarmas"

Con la puesta en marcha del fideicomiso de harina, los precios del pan alcanzarán una nueva calma ya que el Gobierno comenzó a subsidiar insumos, aunque lo que preocupa es otro salto derivado de los incrementos de las grasas, margarinas, dulce de leche, plásticos.

“Aparecen cada vez más molinos que se suman y en este momento, serían 19 con el afán de definir ‘un acuerdo de precios’ que cuide al consumidor y brinde previsibilidad”, afirmó el presidente de la Federación de la Industria del Pan, Miguel Di Betta a BAE Negocios.

Fuentes gubernamentales señalaron que “se busca el diálogo con toda la cadena de producción para identificar dónde está el problema; hay que lograr consensos porque si no, un proveedor critica al industrial y viceversa”. En la actualidad rige un acuerdo no escrito, según el cual el kilo de pan debe valer entre 320 y 340 pesos, aunque en CABA se superan esos precios. La preocupación gira en torno al valor del pan.

En el Gobierno sostienen que “esos valores serán revisados”, mientras que dos fuentes del sector empresario se refirieron a “la necesidad de que llegue la harina subsidiada porque sólo por eso, se puede vender en estos precios”.Por su lado, Cristian Di Betta, titular de la entidad en Mendoza, se mostró expectante y con cautela.

Durante la corta gestión del ex secretario de Comercio, Martín Pollera, culminó una negociación, y desde el “techo” de 290 pesos, el kilo de pan pasó a una franja que “va de 320 a 340 pesos”, puntualizó el presidente de la cámara FAIPA, Miguel Di Betta.

En julio, el Gobierno nacional acordó con las cámaras del sector panadero garantizar el abastecimiento a precios razonables de pan, que en junio tuvo incrementos de hasta 3,4%, y acciones para potenciar el funcionamiento del fideicomiso del trigo con la incorporación de más molinos.

Protestas por precios

Hace algunas semanas, el ex secretario de Comercio Interior, Martín Tombolini, se reunió con todos los actores de la cadena productiva, quienes se comprometieron a mantener un precio razonable del pan en todo el país; y también hubo avances con el sector fideero para acordar el precio de pastas secas.

“No se soportan los aumentos. Es un tema permanente”, sentenció Di Betta. “Los panaderos estamos poniendo el pecho y al mismo tiempo 15% suben las levaduras y 20% las grasas en NOA y NEA”, expresó Pablo Albertus, titular de la cámara tucumana de panaderías.

Albertus insistió con un histórico planteo como es la tarifa diferencial de energía. Respecto al funcionamiento de la harina subsidiada y el comportamiento de los industriales, “el Gobierno nos dijo que por estas horas pasamos a 20 molinos”.

Di Betta planteó además que el segmento comercial debería tener una ayuda vía subsidio de la luz /yo gas, porque las remarcaciones son constantes. “Por el lado de los costos, faltan algunas medidas para que estemos mejor”, sostuvo.

Desde la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires aseguraron que no están recibiendo las harinas a precios subsidiados, como contempla el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino que impulsó el Gobierno, pero saben que “va a llegar en breve”. Dirigentes de la entidad explicaron que, al no estar recibiendo la harina más barata, como lo contempla ese Fondo, no tienen otra alternativa que trasladar sus mayores costos al mostrador.

“La comunicación oficial trae calma y pone un poco de orden porque los precios realmente están retrasados”, expresó el titular de Faipa.