El bono de 45000 de Anses que anunció el Gobierno se suma a la batería de asistencias extraordinarias y ya se confirmó cómo será su inscripción; online y presencial, un grupo de personas podrán cobrarlo desde noviembre.

La Anses avanza con su calendario de pago de octubre 2022 y la semana que viene tiene confirmado el pago de un bono, la ayuda de entre $4.000 y $7.000 que pueden recibir los jubilados a raíz de la situación económica.

Sin una Tarjeta Alimentar para jubilados y pensionados (este beneficio lo cobran AUH, AUE y PNC), el grupo de beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) recibirá en los próximos días un acompañamiento de Anses.

Noticias del bono de $45.000

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió este jueves con la titular de Anses, Fernanda Raverta para definir los últimos detalles. En ese sentido, los funcionarios confirmaron con exactitud quiénes cobran el bono.

Ya se sabía que estaría dirigido para las personas que no reciban ningún tipo de asistencia o programa del Estado, porque su objetivo final es apuntar a la indigencia que aumentó en los últimos meses. Cerca de 2,5 millones de personas se encuentran en esa situación en la Argentina.

Ahora ya confirmaron no solo los requisitos, sino también las fechas de cada etapa del bono.

Con la Directora Ejecutiva de ANSES @FerRaverta, coordinamos la implementación de la inscripción para el Refuerzo Alimentario para Adultos sin Ingresos que comenzará el 24 de octubre. Será de 45.000 pesos en 2 cuotas de 22.500 en los meses de noviembre y diciembre. pic.twitter.com/OZ0Gr96c47 — Sergio Massa (@SergioMassa) October 20, 2022

Quiénes cobran el bono de 45 mil: requisitos

Se anunció oficialmente que el Refuerzo para adultos sin ingresos lo cobrarán personas que cumplan las siguientes condiciones:

● Tener entre 18 y 64 años

● No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo

● No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otra)

● No contar con Obra Social o Prepaga

Mi Anses bono: la inscripción se podrá hacer online

Cómo anotarse al bono

Podrá ser presencial, pero para eso no es necesario solicitar turnos Anses. Todas las oficinas del organismo funcionarán normalmente en los próximos días, para recibir a quienes busquen recibir el monto extraordinario. El trámite es personal.

También se puede hacer online, por lo que habrá que ingresar a anses.gob.ar y completar los datos una vez que se habilite.

Tanto la inscripción en modalidad presencial como virtual comenzarán desde el 24 de octubre.

Cuándo se paga el bono

Massa informó que las cuotas del bono de fin de año de 45000 serán así:

$22.500 en noviembre

$22.500 en diciembre

El pago de la primera cuota será el lunes 14 de noviembre por terminación de documento. Interrumpido por un fin de semana largo, el pago del bono será: