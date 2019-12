Los insumos para uso médico y científico no estarán alcanzados por el recargo de 30% a las compras y consumos hechos en moneda extranjera con tarjeta de crédito, es decir, no pagarán el "dólar turista" que sí aplicará para otro tipo de productos adquiridos en el exterior.

Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero: "Para lo que son importaciones de insumos (médicos) no van a estar alcanzados. Lo puede hacer a través del banco, va a haber una normativa que explique esto, lo mismo para aquellos reactivos que necesite nuestra ciencia", explicó en una entrevista brindada a C5N.

"Tenemos que entender que cuando hacemos un gasto en dólares y lo pagamos en pesos, alguien lo paga en dólares con dólares del Banco Central y esos dólares nos cuestan mucho a todos los argentinos", planteó.

En este sentido, enfatizó que "si el gasto lo hago en dólares y quiero pagar en dólares, no pagaría el impuesto", en cambio, "si el gasto es en dólares y lo pagás en pesos, esa diferencia es un costo extraordinario. Ese es un costo que implica quitar dólares, que no van a ir a la producción, que no van a ir a generar empleo y quedan en el extranjero".

Sobre la posibilidad que tienen ciertos sectores para comprar en moneda extranjera con tarjeta, remarcó que "dado que eso implica una capacidad de consumo, pedimos que hagan un esfuerzo extra".