La Argentina, presidenta del Mercosur desde el 6 de diciembre

En el mejor escenario político de los últimos años, la Argentina asumirá el próximo 6 de diciembre la presidencia del Mercosur, con mandato hasta el 30 de junio de 2023.

Fuentes del Palacio San Martín indicaron a BAE Negocios que “los ejes son un fortalecimiento del Mercosur y todo lo que conduzca a cadenas de valor regionales, fortalecimiento institucional, resideño de la política industrial, avanzar a más mercados”.

En otro orden, “se aplazó la firma con Singapur por la lenta evolución de los trabajos; y hubo avances con República Dominicana, al tiempo que se está ajustando el cronograma con Indonesia”, añadieron las fuentes diplomáticos.

El Gobierno asumirá la presidencia del Mercosur el próximo 6 de diciembre con la posible presencia del presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que recién asumirá el 1 de enero. El día 5, se desarrollará el Consejo Mercado Común de cancilleres, en la capital uruguaya. “La Argentina pretende que Lula vaya a la cumbre pero en medio está (Jair) Bolsonaro y hay que cuidar todas las formas”, dijeron las fuentes.

En este nuevo marco político e ideológico, la administración de Alberto Fernández también hará foco en el desembarco de Bolivia en el Mercosur, situación que fue siempre descartada por el derrotado mandatario Jair Bolsonaro, según afirmaron fuentes diplomáticas a BAE Negocios. La cita de diciembre es en Montevideo, donde Uruguay traspasará la presidencia a la Argentina.

La traba se encuentra en “el Senado brasileño, donde se congeló la votación parlamentaria para que Bolivia entre al Mercosur” como el quinto miembro. En este contexto, todo estuvo centrado en Brasil por las elecciones generales. Las fuentes diplomáticas dijeron que “esto se va a destrabar con Lula presidente” ya que “en estos meses de Jair Bolsonaro no es esperable que cambie la postura”. “Varias veces se pidió a Brasil que defina la situación en el Congreso, pero Bolsonaro nunca mostró interés”, agregaron.

Bolivia, punto clave

“El presidente Lula se comprometió, en caso de ser elegido, a acelerar la integración de Bolivia al Mercosur, que resulta muy importante para las relaciones internacionales, con Europa, con China”, afirmaron. En los otros tres países miembros del bloque (Argentina, Paraguay y Uruguay) tal afiliación fue aprobada por los respectivos parlamentos.

Por supuesto, agregó el ex jefe de la diplomacia, que el «Congreso es soberano, pero no tengo la menor duda de que (Lula) hará ese esfuerzo». Señaló que resulta vital para Bolivia y Brasil, «porque Bolivia en el Mercosur también nos facilite el contacto con todo el conjunto de la Comunidad Andina (CAN), de la que también es miembro».

“Bolivia tiene un elemento estratégico que es el gas, que sumado a los recursos naturales de todos los países del Mercosur, lo transforma en un bloque de altísimas chances de fuerte crecimiento”, indicaron fuentes diplomáticas.

Por su parte, la CAN es la alianza económica de la que forman parte Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que conforma la cordillera de los Andes. Actualmente se debate la integración de Argentina y el retorno de Chile. Bolivia es el único país de América del Sur que participa de los tres grandes ecosistemas: Amazonia, Plata y Andina.