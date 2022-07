La Mesa de Enlace descree de los incentivos para vender soja

El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, ratificó que existen USD2500 millones que podrían ingresar a las reservas en los próximos 45 días si lo productores decidieran concretar la venta de las 4 millones de toneladas de soja que ya fueron entregadas a los exportadores y la industria cerealera. Son parte de los granos que poseen precio a fijar, de un total de 24 millones de toneladas guardadas en silo bolsas y acopios. Los dirigentes de la Mesa de Enlace, que ayer participaron de una reunión vía zoom con el BCRA, Agricultura, exportadores y bancos privados, no están muy conformes con la medida. Así lo manifestaron a BAE Negocios desde la Federación Agraria y Coninagro, mientras que Confederaciones Rurales Argentinas, a través de su presidente Jorge Chemes, calificó la iniciativa como “un parche que no soluciona nada”. En su conjunto, la Mesa de Enlace y los exportadores presionaron para una devaluación, cuyo fantasma no se aleja del todo. La brecha del tipo de cambio oficial con los financieros sigue arriba del 135%.

“Ciertos sectores que empujaron a valores absurdos al CCL son los que están detrás del proceso devaluatorio, situación que es muy compleja para los precios y los sectores productivos. Nosotros estamos dando la batalla para tener un tipo de cambio real competitivo que nos permita llegar a los USD94.000 millones en exportaciones”, sostuvo Arnaldo Bocco, director del BCRA, durante un reportaje con FM La Patriada (Tarde sin Fondo).

El BCRA necesita que se vendan los granos a la industria para que sean procesados en harinas o aceites y luego exportados. La cuenta rápida que hacen en el Gobierno es que lo primero que podría venderse son las 4 millones de toneladas a las que les falta fijar precio. Recién impactaría en las reservas a los 45 días, luego de que el grano sea procesado por la industria y exportado.

“Es una medida que no genera la confianza que se necesita. Es solo un parche. El productor se aferra para no perder su capacidad de compra. La medida no soluciona nada”, sostuvo Chemes. Por su parte, desde Coninagro difundieron un comunicado en el que solicitan una “simplificación” del mecanismo para captar el incentivo. El titular de Federación Agraria, Carlos Achetoni, agregó que la iniciativa tampoco generará “ningún beneficio para el pequeño y mediano productor que ya vendió su producción”.

La pelota parece quedar del lado de los grandes jugadores, que tienen espalda financiera propia. Los productores de soja están concentrados: el 20% de ellos representan el 70% de la cosecha, según un informe del Ministerio de Economía publicado en 2019.

Para el consultor Pablo Andreani, la resolución del BCRA le generará a los productores un diferencial de 7200 pesos por tonelada de soja, lo que podría ser equivalente, según su óptica, a un tipo de cambio de $149.

Las cerealeras liquidaron ayer USD120 millones, el martes fueron 158 millones y el lunes, 117 millones. De aquí a fin de año deberían ingresar, por todo el complejo agroexportador, USD20.000 millones. ¿Alcanzarán?

Tras las nuevas medidas oficiales, el presidente de Industriales Pymes, Daniel Rosato, reclamó su “dólar pyme”. Ante cada necesidad, nace un pedido de tipo de cambio diferencial, podría ser una paráfrasis de la célebre frase atribuida a Evita.