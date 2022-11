La Mesa de Enlace rechazó el dólar soja y reclamó una devaluación

“La soja está en manos de productores con recursos económicos”, había afirmado Gustavo Idigoras, titular de la Ciara-Cec, la cámara que nuclea a las grandes cerealeras, en diálogo con BAE Negocios. Esto implica que los beneficiarios del nuevo esquema del dólar navidad con un diferencial a $230 por divisa serán los grandes jugadores del sector, tal como sucedió con la primera edición del programa de incentivos a la exportación.

Por eso las entidades que forman parte de la Mesa de Enlace rechazaron la reaperatura del programa y reclamaron de manera abierta la unificación del tipo de cambio – ergo, una devaluación – y la eliminación de las retenciones. La Sociedad Rural Argentina y la Federación Agraria también cuestionaron la falta de información sobre el tipo de cambio diferencial para las economías regionales anunciado por Sergio Massa semanas atrás.

“No creo que haya pequeños productores con soja. Nuestra postura sigue siendo la misma, no queremos convalidar diferentes tipos de cambio sobre todo cuando a los pequeños productores se nos complica acceder a los aportes no reembolsables”, sostuvo Carlos Achetoni, titular de la FAA, quien a su vez cuestionó que solamente un pequeño puñado de chacareros haya recibido los subsidios destinados a quienes no formaron parte del esquema dólar soja 1.

La cadena de la soja está manejada por un reducido número de empresas, ya sea en la producción primaria, acopios o exportación. Si bien Agricultura cuenta con el registro de 57.780 productores, solamente el 10% de ellos concentra el 56% de la producción. Para el Centro de Estudios Agrarios (CEA), los guardianes de los granos son 1259 empresas, con 2458 plantas de almacenaje. El dato surge de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Tras la primera edición de los incentivos a la exportación, los grandes grupos de siembra y acopias se habían quedado con 12 millones de toneladas según los propios datos de la Ciara-Cec. Al viernes pasado, el sector contaba en silobolsas con casi 10 millones de toneladas, de las cuales se comprometieron a vender cerca de 6 millones por un valor estimado en UDS3000 millones. Como mínimo, la nueva transferencia directa será de unos 200.000 millones de pesos extras emitidos por el BCRA.

“La nueva edición del dólar soja será en beneficio propio para el Gobierno y no va en línea con lo queremos los productores, que es un tipo de cambio único y recibir el precio internacional del producto. En nuestra economía generan distorsiones que perjudican a los productores ¿por qué la soja si y las producciones regionales o la carne no?”, explicó Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural. El pedido explícito de la SRA es por una devalación y eliminación de las retenciones.

“Es una medida macroeconómica de suma cero, lo que se recauda este mes no se recaudará el próximo trimestre, que no hace más que generar distorsiones en el mercado y promover consecuencias negativas en productores de distintas actividades conexas”, agregaron desde Carbap a través de un comunicado.

Desde la Federación Agraria y la SRA agregaron que en ningún momento los convocaron para hablar sobre el tipo de cambio diferencial para las economías regionales. A su vez, Achetoni agregó que le hicieron saber a Massa que una medida de esas características era impracticable, ya que los stocks almacenados de algunas producciones diferían fuertemente de lo que sucede con la soja.