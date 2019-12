El Gobierno nacional dispuso este sábado una suba en el cálculo de las retenciones al cambiar de una suma fija de 4 pesos a un porcentaje de 9% el límite máximo que deberán pagar los productores, explicó en el Boletín Oficial. Esta situación se tradujo en un fuerte malestar de parte de la Sociedad Rural Argentina.

Daniel Pelegrina, presidente de la entidad, cuestionó al presidente Alberto Fernández y lo criticó por no cumplir su palabra. "Cuando era candidato dijo que nos iba a consultar y no sucedió. Con el ministro Basterra nos juntamos el jueves y no comentó nada", señaló Pelegrina en diálogo con Radio Mitre.

"Nos dijeron que nos iban consultar aunque no nos gustara y no fue así, esto tendrá un impacto grande", agregó el titular de SRA. Además, la Mesa de Enlace pidió una reunión urgente para tratar la situación.

El DNU que dispuso el Ejecutivo afirma que a causa de la "grave situación" que atraviesan las finanzas públicas, resulta necesaria la adopción de "urgentes medidas de carácter fiscal" que permitan atender, al menos parcialmente, las erogaciones presupuestarias con recursos genuinos.

Por su parte, el presidente de las Confederación Rurales Argentinas, (CRA), Jorge Chemes, consignó que la Messa de Enlace tratará las medidas adpotadas por el Gobierno en una reunión urgente. "El diálogo es la principal herramienta y es fundamental que nos escuchen. Creo que ya lo tenían decidido para salir con un efecto sorpresa. El impacto en la rentabilidad va a ser fuerte", declaró ante radio Continental.