La UIA se reúne con Tombolini por el cepo importador y anticipa freno al crecimiento

La Unión Industrial Argentina (UIA) se reunirá este martes con el Secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, para transmitir su preocupación por el impacto de las restricciones de acceso a dólares para pagar insumos importados, en el marco de la escasez de reservas en el Banco Central. Los técnicos de la entidad proyectan que el segundo semestre será de desaceleración en la actividad sectorial por el cepo, la inflación y problemas logísticos, entre otros puntos. Los empresarios resaltan el potencial de Vaca Muerta para generar divisas y desarrollar el país en el mediano plazo.

La casa fabril brindó este mediodía en su sede del microcentro porteño una conferencia de prensa junto al gobernador de Neuquén, Omar Gutierrez. El encuentro se dio luego del fallido festejo por el Día de la Industria que iba a realizarse en la provincia patagónica y que finalmente se convirtió en un acto de repudio al intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. Allí la idea era destacar el potencial de Vaca Muerta en la “transformación energética y productiva” del país.

Por la UIA estuvieron presentes su titular, Daniel Funes de Rioja; el vicepresidente de desarrollo industrial, Luis Betnaza; el secretario, Miguel Rodríguez, y el director ejecutivo Diego Coatz.

Funes de Rioja afirmó que el sector está “muy apretado con el tema insumos” y anticipó que se reunirá con Tombolini para comunicarle los casos más “críticos”. El empresario dio como ejemplo el trabajo junto al Gobierno por la crisis energética global y los problemas “menores” que tuvieron en invierno con el abastecimiento en

las plantas.

“La discusión es compleja y apremiante. Vamos a mostrar dónde tenemos los problemas y las angustias y las vamos a transmitir con todo realismo. No queremos que el país se pare. Pedimos insumos, repuestos y maquinaria, no estamos hablando de otra cosa. No es una advertencia ni amenaza”, detalló el presidente de la UIA.

En ese sentido, Diego Coatz mencionó que el primer semestre terminó con buenos niveles de actividad industrial. Según el Indec el período enero-junio terminó 5,9% por encima del mismo lapso del año pasado. “Vemos en el segundo semestre una desaceleración suave, en el marco de los últimos dos meses en el que se acumularon los problemas vinculados al acceso de divisas para importación”, señaló el director ejecutivo de la entidad.