La actividad de la construcción anotó tres caídas al hilo

La construcción volvió a caer por tercer mes consecutivo. De esta manera, entre agosto y octubre registra una merma de 8,6 puntos porcentuales. De todas maneras, en el acumulado del año sigue con números positivos, donde también se registra un incremento en la cantidad de trabajadores empleados. Estos guarismos no escapan a los datos generales de la economía, que empezaron a dar cuenta de una ralentización del crecimiento a partir del segundo semestre, en línea con el recorte de obra pública hacia las provincias. El titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, sostuvo que, si bien los niveles de actividad de la obra pública son altos, se avizoran “complicaciones presentes y futuras por dos temas: el aumento de costos y el deterioro en la fecha de pago, que no son retrasos enormes pero con la inflación se hace muy grave para las empresas”. Este escenario incidiría en los resultados de la actividad.

En octubre, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) dio cuenta de una baja del 0,9% respecto a igual mes de 2021, mientras que, en el acumulado de los diez meses de este 2022, el índice da cuenta de una suba de 5,5% respecto a igual período de 2021. Sin embargo, no dejan de ser llamativas las tres caídas al hilo: en agosto fue del 2,6%, seguida por una merma del 2,7% y el 3,5% de octubre.

En octubre, se registraron subas del 25% en insumos como grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción y un 5,4% en placas de yeso; un 5,0% en artículos sanitarios de cerámica; 3,1% en hormigón elaborado; 2,4% en hierro redondo y aceros para la construcción y 2,0% en ladrillos huecos. Mientras que se observaron bajas de 24,0% en asfalto; 23,3% en pinturas para construcción; 9,9% en mosaicos graníticos y calcáreos y un 4,9% en pisos y revestimientos cerámicos.

“Nosotros estamos en niveles de actividad muy altos, la inversión en obra pública es significativa e importante no solo por el gobierno nacional sino que también por algunas provincias”, sostuvo Weiss en diálogo con FM La Patriada (Tarde sin Fondo), aunque aclaró: “Ya desde antes que se vaya Martín Guzmán había empezado a haber un flujo de dinero hacia la obra pública que no es el mismo que era antes, vemos un ajuste en ese aspecto pero uno sabe que los problemas del ministerio de economía son variados y se entiende que el flujo de dinero no sea el mismo”.

Para el titular de la Cámara de la Construcción, si bien no se registra un recorte presupuestario para 2023, no se pueden obviar los inconvenientes como los aumentos de costos y el deterioro en la fecha de pago, situaciones que inciden en los niveles de actividad actuales.

“La actividad de la construcción profundizó su tendencia contractiva”, analizó la consultora LCG y añadió: “Producto de la caída observada en el mes de octubre y del comportamiento errático durante 2022, actualmente el sector opera con un nivel de actividad solo un 0,8% por encima del observado en el mes de diciembre, reflejándose un estancamiento durante el año”.

Más allá de la caída en la actividad registrada en los últimos tres meses, en septiembre, los puestos de trabajo registrados en la construcción crecieron un 17,2% respecto al mismo mes del año anterior, con un total de 449.013 empleados registrados. “Resulta llamativo que en un contexto en el que la actividad se resiente, entre enero y octubre se registre una suba del 16% en la cantidad de empleos del sector”, concluyó el informe de LCG.