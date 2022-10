La actividad industrial sorprendió con un leve repunte mensual en agosto

La actividad industrial sorprendió en agosto marcando una leve recuperación con respecto a la caída que había registrado en julio. La sorpresa fue para propios y extraños, ya que las mediciones tanto del Gobierno como de las consultoras privadas habían arrojado una contracción, la segunda consecutiva del segundo semestre. El Ejecutivo, de hecho, en el Presupuesto 2023 proyectó una contracción mensual de 0,5% promedio para la economía en general durante la segunda mitad del año. Sin embargo, los datos del Indec mostraron una mejora de 0,4% mensual libre de estacionalidad para el sector fabril. Las perspectivas a futuro continúan apuntando a un estancamiento.

La dinámica de serrucho, con un mes de caída seguido por otro de recuperación, no falló en todo el año. Los que vienen traccionando el sector fabril son los alimentos, las prendas de vestir y las maquinarias. Con todo, el saldo para lo que va del año es positivo. Cerrado el dato de agosto, la actividad industrial terminó un 2,4% por encima de los niveles de diciembre. Hasta acá no se trata de un año perdido, pero las proyecciones no son positivas.

La sorpresa que generó lo ocurrido en agosto fue unánime. Según la consultora Orlando Ferreres y Asociados, la contracción mensual fue de 0,9% libre de estacionalidad. Además, proyectó una continuidad en la dirección negativa hasta cerrar el año. Para FIEL, la baja fue de 0,1% mensual y la industria automotriz fue el puntal que sostuvo al rubro fabril y lo salvó de una caída incluso peor, lo que despertó gran incertidumbre cuando explotó el largo conflicto en el sector de los neumáticos.

Pero agosto también fue un mes de variación negativa para la Secretaría de Industria, ya que "la medición desestacionalizada contra julio registró un descenso de 1,6%", según el IPI-Cammesa, que mide los niveles de actividad industrial a partir del consumo eléctrico en las fábricas.

Para lo que viene, las proyecciones también apuntan a un cierto estancamiento hacia adelante, en forma unánime. Para el Gobierno, el parate va a ser del conjunto de la actividad, tal como destacó la consultora ACM acerca del crecimiento de 4% consignado en el Presupuesto 2023: "Para el último cuatrimestre). Por otro lado, el crecimiento del 4% anual implicaría una caída del 0,54% promedio mensual desestacionalizado en el segundo semestre".

La consultora LCG detalló los factores que incidirán a futuro: "Esperamos que los niveles actuales de actividad operen como un techo en lo que respecta a 2022 y que, a partir de aquí, la dinámica comience a estancarse. La escasez de reservas del BCRA vulnera cada vez más el acceso a importaciones, afectando la disponibilidad de insumos para el sector. Asimismo, la incertidumbre macro-política actúa como contrapeso en los proyectos de inversión. Por último, el poder adquisitivo que comienza a resentirse tendrá su correlato sobre la demanda".