La brecha cambiaria podrá limitar la liquidación del agro

El talón de Aquiles de la macroeconomía sigue siendo la disponibilidad de dólares pero también la brecha cambiaria, ambos temas subsidiarios uno del otro. En la última jornada del año, el MEP registró un descenso de un punto pero el CCL cerró al alza para ubicarse en los $344. Y si bien el 2022 concluyó con una fuerte liquidación de los sojeros, los primeros meses del año serán desafiantes. Por un lado, el impacto de la sequía, que se siente en el trigo con una merma en su producción y retrasos en la siembra de maíz y soja, será de USD6.000 millones, como mínimo. Por el otro, para los analistas no solo hay riesgos de traslado a precios vinculados a los vaivenes en las cotizaciones paralelas, sino que también los sojeros podrán volver a reclamar un tipo de cambio diferencial, apalancados en la persistente brecha cambiaria.

El viernes por la tarde, el Ministerio de Economía se apuró en comunicar que todas las cotizaciones financieras estaban bajando. Pero el CCL terminó al alza. Detrás de la inestabilidad de este mercado están las persistentes presiones para impulsar una devaluación. "Los movimientos de las últimas semanas no son niveles de fuga como para entrar en pánico pero hubo incrementos que podrían llegar a trasladarse a precios por la misma volatilidad de estas cotizaciones", explicó a este diario Chouza.

La brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y las cotizaciones financieras se ubican entre un 80% y un 90%. En la última semana del año, la agencia Bloomberg instaló que dos bancos internacionales veían, para fines del 2023, un CCL en los $700. Para el director ejecutivo de Equilibra, Martín Rapetti, no sería ilógico ese valor si se tiene en cuenta que la inflación del próximo año podría ser similar a la del 2022. Por ende, si ese es el horizonte que ven los formadores de precios y los diferentes actores de mercado, ¿podría haber un traslado preventivo a precios?

"No creo que haya un traslado en lo inmediato, pero esa espada de Damocles la vas a seguir teniendo si no lográs bajar la brecha cambiaria", sostuvo Rapetti en diálogo con FM La Patriada. Y agregó que "la Argentina no necesita un tipo de cambio en la banda de los $350" como estuvo oscilando durante las últimas dos semanas del año pasado.

La brecha cambiaria también fue la excusa de los grandes grupos sojeros para no liquidar divisas. Para octubre del año pasado tenían guardadas más de la mitad de la cosecha, a la espera de un tipo de cambio diferencial, mientras que la Mesa de Enlace reclamaba por una devaluación. En los únicos dos momentos donde liquidaron de manera masiva fue con la implementación del dólar soja.

"Se espera que un dólar soja 3 sea una posibilidad porque ya ocurrió dos veces. Hay necesidad de generar dólares. Es una conjetura razonable que no quieran liquidar, al menos una parte de la cosecha, si es que continúa la brecha", agregó Rapetti.