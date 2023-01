Dólar hoy: preocupación oficial por la brecha cambiaria

La brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y las cotizaciones paralelas forma parte de una de las principales preocupaciones dentro del Gobierno nacional. Por eso el Banco Central aumentó las remuneraciones de los pases a un día, para desincentivar la dolarización por los canales financieros. Sin embargo, la brecha sigue en aumento.

El lunes, la cotización implícita del MEP cerró en los 353 pesos, marcando una distancia del 85% con el dólar oficial, mientras que el contado con liquidación cerró en los 369 pesos, una brecha del 90%. Ambas cotizaciones ya registran subas de casi 8 puntos porcentuales en el mes. Pero el tipo de cambio oficial también tuvo un movimiento importante, del orden del 5,5% en enero. Este último guarismo podría preanunciar que la inflación de enero se ubicaría algunos puntos por arriba del 5% y no en el orden del 4% como deseaba el ministro Sergio Massa.

“El BCRA quiere mantener relativamente altas las tasas de muy corto plazo para mitigar la suba de los dólares financieros", sostuvo este lunes Portfolio Personal Inversiones. Aun así, las cotizaciones del MEP y CCL siguen en tensión, en medio de la investigación que está realizando la Comisión Nacional de Valores para determinar si existió información privilegiada previo al anuncio de Massa sobre la recompra de títulos de la deuda. La sospecha es que hubo fuertes jugadores financieros que apostaron a desprenderse de esos títulos para luego volverse a dolarizar y empujar las cotizaciones financieras.

La brecha cambiaria no solo es determinante para observar el pulso de los que empujan una devaluación sino también para dilucidar el posible comportamiento de los precios. El año pasado, hasta la salida de Martín Guzmán, existieron muchas remarcaciones motorizadas por la brecha cambiaria.

“El tipo de cambio oficial puede no ser tan determinante en el precio de muchos bienes no esenciales. Estos sí podrían verse más afectados por la volatilidad de la brecha cambiaria, que estará a la orden del día durante el año electoral. Si bien es cierto que el impacto de este fenómeno en la medición del IPC es acotado, esta particularidad podría extenderse a otros bienes más básicos en tanto sea necesario profundizar la administración de la escasez de los dólares”, sostuvo la Consultora Ecolatina.

Si el objetivo oficial es la desinflación, enero no sería un buen punto de comienzo. Las consultoras ven la inflación más cerca del 5,5% que de los 4 puntos porcentuales soñados por el equipo económico. En este escenario, el tipo de cambio oficial ya se movió un 5,5% en el mes. ¿Coincidencia?

“Si bien punta a punta el tipo de cambio oficial posiblemente cierre enero en torno a 5.5%, en las últimas 10 ruedas el central viene depreciando a un ritmo del 5.2%-5.3% TEM, posiblemente apuntando a una cifra de inflación ligeramente menor a la de estimaciones privadas que rondan el 5.5% mensual. En las últimas ruedas depreció casi siempre al 86%-87% anual. Desde inicios de diciembre lo que se observa es un BCRA que llevó al crawling peg al ritmo de la inflación pasada y actualmente corre apenas por debajo de la inflación esperada por el mercado”, explicó a BAE Negocios Juan Pablo Albornoz, de la consultora INVECQ.

Para Sergio Chouza, de la consultora Sarandí, no se puede hacer una lectura lineal entre la posible inflación de enero, cuyo dato se conocerá a mitad de febrero y la apreciación del tipo de cambio oficial. “No será todos los meses una réplica exacta del IPC. Pero es verdad que sigue la tendencia general de la inflación. La premisa de la política monetaria es no forzar una apreciación cambiaria más allá de la que ya se tiene. Sí creo que la inflación estará más del 5,5 pero no creo que el tipo de cambio se guíe por este posible guarismo”, explicó