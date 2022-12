La temperatura sube minuto a minuto en José C Paz, y poco tiene que ver con una ola de calor, sino gracias al malestar desenfrenado de los vecinos por la falta de agua. Una carencia que padecen desde hace más de una semana, y hasta el momento las omisiones y las promesas caen como chorros, mientras de sus canillas no sale ni una gota.



Un cortocircuito en las bombas de agua municipales sería el causal, argumentado por las autoridades, que desencadenó la falta del suministro en el Barrio René Favaloro, en José C. Paz. La escasez de este servicio básico comenzó a manifestarse hace 10 días, y a partir de entonces los vecinos acudieron al área correspondiente. En este sentido, Bertha, un de las damnificadas, señaló que “nos decían mediante un mensaje de WhatsApp que se estaba solucionando y en breve recuperariamos el servicio”.



Pero dicha resolución no se cristalizó, y en plena jornada navideña la ausencia de agua se tornó total en la mencionada zona. Por lo tanto, el último lunes, los habitantes del Favaloro interrumpieron el tránsito en el cruce de la Ruta Nacional 197 y Gaspar Campos. El reclamo tenía su destinatario: “el Municipio sabía muy bien cuáles eran la causas del problema, y no lo previeron”, remarcó Iris.



En las últimas horas, la Intendencia informó a los ciudadanos respecto al desarrollo de las tareas de reparación de las bombas. Las cuales eran seguidas muy de cerca por los propios damnificados, quienes reconocieron que “ya hubo otro cortocircuito, y nos dicen los operarios que la bomba de refuerzo la colocan mañana, por ende deberíamos esperar otras 24 horas sin agua”, reveló una vecina.

Agregó que “ni siquiera nos mandaron cisternas o bidones de agua. Voy a la casa de un familiar para bañarme y llevarme baldes llenos a casa. Otros vecinos toman un remis para buscar agua en otros barrios. Están atentando con nuestra salud, porque esta carencia genera falta de higiene”.



En el Barrio René Favaloro residen 1300 familias, las cuales se han acostumbrado a tan extrema situación, puesto que se repitió con frecuencia en los últimos 8 años. Por lo tanto, de acuerdo a las palabras de Iris, “los vecinos estamos cansados y es difícil soportar esta situación, es horrible padecer la escasez de agua”.