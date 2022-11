La industria pisó freno pero se mantiene en buenos niveles: qué preocupa al sector

La producción manufacturera marcó en septiembre una caída mensual, del 0,2%, pero se mantuvo 2,1% sobre los niveles de diciembre de 2021. La merma tuvo lugar en un contexto de reclamos por las dificultades de acceso a dólares para pagar importaciones y en el mes previo a la puesta en marcha de un nuevo sistema de control al comercio exterior, por el cual los empresarios señalan que hay mayores dificultades.

La Unión Industrial Argentina (UIA) recibirá el jueves al Gobierno en su vigesimoctava Conferencia Industrial donde habrá reclamos por el impacto en la actividad de la falta de insumos y maquinarias, pero también por el intento de congelar precios que lleva adelante el Ministerio de Economía.

El Indec informó este martes que su Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) arrojó para septiembre una caída desestacionalizada del 0,2% respecto a agosto. Así se consolidó una dinámica que muestra el sector desde que comenzó el año: a cada mes con suba le sigue otro con una merma. De todas formas, la actividad sectorial se ubicó 2,1% sobre los niveles de diciembre pasado.

El indicador del organismo estadístico mostró un incremento del 4,2% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el acumulado del 2022 presentó una mejora del 6% interanual. Durante el noveno mes, 13 de los 16 rubros que componen el IPI tuvieron alzas en comparación al mismo lapso del año pasado.

La consultora LCG consideró que la “dinámica zigzagueante” que presenta la industria muestra que los niveles actuales de actividad operan como “techo” para el rendimiento en lo que queda por relevar del 2022. “La escasez de reservas del BCRA vulnera cada vez más la disponibilidad de insumos, la incertidumbre macro-política juega en contra de la inversión y el efecto de la inflación en el poder adquisitivo tendrán su correlato sobre la demanda”, añadieron.

En ese sentido, la encuesta que realiza el organismo estadístico mostró nuevamente que en las fábricas no esperan grandes cambios para el último trimestre de 2022. La consultora ACM destacó: “Aun así, podemos remarcar que creció la proporción de encuestados que consideran que la actividad manufacturera puede disminuir en esta última etapa del año”.

La caída de septiembre se dio en medio de las dificultades que señalan los empresarios para acceder a dólares del BCRA para pagar sus importaciones de insumos y bienes de capital. El 17 de octubre comenzó a regir el nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (Sira) por el cuál el Gobierno busca una mayor trazabilidad para el control del comercio exterior, luego de registrar maniobras ilícitas por parte de algunos sectores.

La semana pasada se habilitó la ventana para que las pymes accedan a USD50.000 mensuales para el pago por anticipado a sus proveedores y la posibilidad de pagar con dólares propios. La primera medida fue bien recibida por las cámaras sectoriales, pero las empresas apuntan a que la segunda podría tener un efecto en precios ya que las divisas a las que se pueden acceder tienen un valor de mercado muy superior al tipo de cambio mayorista que otorga el BCRA.

El jueves la UIA celebrará en Parque Norte su vigesimoctava Conferencia Industrial, bajo el lema “Producir Transforma”, la cual reúne a los empresarios fabriles más importantes del país. El cierre estará a cargo del presidente Alberto Fernández. También asistirán el ministro de Economía, Sergio Massa, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros.

Un tema que preocupa al sector y que se conversará en los pasillos el evento será el intento del equipo económico oficial por alcanzar con empresas productoras de consumo masivo un congelamiento de precios por cuatro meses. De hecho, la Secretaría de Comercio ofrece mayores facilidades para importar a quienes ingresen en el programa Precios Justos, que esperan esté en plena vigencia desde diciembre hasta marzo.

La posibilidad de no aumentar es rechazada por los empresarios en off the record, aunque Comercio asegura que ya cerró 1.200 productos del piso de 1.500 que se pusieron como objetivo. El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, manifestó públicamente hace algunas semanas que el congelamiento “no es viable con estos niveles de inflación”.