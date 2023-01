La inflación aceleró en enero y negocian nueva etapa de Precios Justos

La inflación aceleró en enero al 5,5% mensual, lo que pone en duda el objetivo oficial de llegar a abril con un IPC en la zona del 3%. La principal influencia fue de los servicios regulados y sobre todo de los alimentos que se despertaron luego de un diciembre tranquilo, mientras se espera un salto en la carne vacuna. La Secretaría de Comercio comenzó las conversaciones con empresas por la nueva etapa de Precios Justos a partir de marzo, que tendrá una pauta en torno al 3% mensual para los productos que no están congelados, los cuales tendrán en algunos casos la posibilidad de ser reemplazados ante la baja en la rentabilidad. También buscan mejorar los niveles de abastecimiento del programa.

El jefe de research de Ecolatina, Santiago Manoukian, proyectó que la inflación de enero cerrará en 5,5% mensual debido a la dinámica de los alimentos y los servicios regulados como el transporte. Eso sería una aceleración respecto al 5,1% de diciembre y al 4,9% de noviembre. “Los próximos meses estarán influenciados por el piso elevado del segundo semestre de 2022, actualizaciones pendientes en tarifas, los últimos saltos del dólar en un contexto de restricciones cambiarias, el impacto de la sequía en algunos segmentos como la carne vacuna y el piso paritario del 30% que busca el Gobierno para el primer semestre”, comentó el economista.

Para el director de Seido, Matías Carugati, el IPC del primer mes del año también rondará el 5,5% mientras que descartó la posibilidad de llegar a abril con una pauta cercana al 3% mensual tal como pretende el ministro de Economía, Sergio Massa. “Hacia adelante no vemos grandes cambios en la dinámica de precios. Con suerte, los controles y acuerdos pueden moderar algo la inflación. Pero el esquema macro sigue siendo el mismo y los desequilibrios siguen ahí, por lo que las expectativas están lejos de converger a valores más bajos”, sostuvo.

Por su parte, Eco Go estimó un 5,6% para enero, “explicado principalmente por un registro en alimentos levemente mayor al esperado en las últimas semanas”. Desde la consultora no ven que la tendencia pueda revertirse, por lo que anticiparon que la tendencia se mantendrá entre 5% y 6% en un contexto de escasez de reservas y sequía. En ese sentido, Analytica prevé un 5,8%, que podría desacelerar en febrero por cuestiones estacionales aunque esperan que eso no se mantenga a lo largo del año.

En tanto, Manoukian destacó algunos factores que pueden jugar a favor de una desaceleración. “La merma del crawling peg, acuerdos de precios y que no existan shocks como la guerra en Ucrania o la renuncia de Martín Guzmán pueden dar una mano. Vemos poco probable que la inflación comience con un 3 en abril, pero no es algo descabellado en medio del ajuste fiscal y monetario. Pero todavía están desalineados muchos precios relativos, lo que vuelve muy desafiante esa tarea en un año electoral. Es valorable querer coordinar la nominalidad, ya que sin ninguna medida superaremos cómodamente los tres dígitos”, consideró.

En ese contexto, Comercio Interior comenzó el diálogo con las más de 300 empresas de consumo masivo involucradas para lo que será desde marzo la segunda etapa de Precios Justos. La primera, que vence el 28 de febrero, contempla el congelamiento de precios de 2.000 productos y otros 30.000 que tenían un tope de incrementos del 4% mensual.

La intención ahora es que hasta junio la nueva pauta sea la más cercana a un "4 x 3", es decir, cuatro meses con subas de hasta 3% o 3,2% promedio mensual como tope. Si las empresas demuestran que perdieron rentabilidad en los artículos que quedaron invariantes, tal como señalan en algunos casos, Comercio dejará que sean reemplazados por otros.

La otra discusión pasa por los niveles de cumplimiento sobre el abastecimiento, que la Secretaría relevó en torno al 67% y busca elevarlo por encima del 80% como un “mínimo”. Vale recordar la polémica que se desató tras la intervención de Camioneros en los controles en centros de distribución, a raíz del incumplimiento en ese sentido que denunciaban los consumidores. Se esperan nuevos acuerdos por una canasta escolar de referencia y en el rubro construcción.