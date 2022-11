La dinámica de precios fue extraordinaria durante octubre, sobre todo al observar su carácter regresivo: la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que muestra lo ocurrido con la línea de indigencia, subió 9,5% mensual y la Canasta Básica Total (CBT), que marca el destino de la línea de pobreza, trepó 9%. Ambas estuvieron muy por encima del 6,3% de la inflación general. Habrá impacto sobre unas estadísticas de pobreza que ya venían golpeadas en el segundo semestre y comenzando a acercarse al 40% nuevamente.

El Indec publicó el informe Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total, correspondiente a octubre en el Gran Buenos Aires. Las subas de 9,5% y 9% fueron muy superiores a lo esperado y así una familia tipo de cuatro integrantes, que no paga alquiler, necesitó $139.737 para no ser considerada pobre. Y $62.105 para no ser considerada indigente.

Las variaciones interanuales batieron récords durante el mes, además. Por caso, la CBA pegó un salto de 100,8% en comparación a octubre del 2021. Y la CBT uno de 93,1%. Ambas muy por encima de 88% de la general de los precios publicados por el Indec.