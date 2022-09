La meta fiscal de septiembre quedó en la cornisa, pero el dólar soja dio una ayuda

El Gobierno tiene un escaso margen para cumplirla meta fiscal del tercer trimestre pactada con el FMI: en septiembre puede tener un déficit de solo $40.000 millones, y si va más allá se pasará del límite que permite el acuerdo. El desafío no es sencillo ya que incluso en julio, cuando la falta de lapicera por la renuncia de Martín Guzmán generó que se pisaran pagos en forma masiva, terminó con un rojo muy superior al que se precisa para septiembre. La clave para lograrlo será el dólar soja y su aporte a través de retenciones. Entre los economistas hay coincidencia: la cuestión fiscal pasó a ser la clave para el Gobierno, lo que le pone un límite a la posibilidad de restringir la demanda de dólares por parte de los turistas.

Hasta agosto, el déficit fiscal acumuló $1,1 billón. La meta planteada en el acuerdo revisado con el FMI permite uno de $1,14 billón para fines de septiembre. El margen es de apenas $40.000 millones. Para dimensionar la dificultad de alcanzar ese número cabe centrarse en el ritmo que viene trayendo el déficit fiscal en los últimos meses. En ningún momento reciente se alcanzó un número semejante. De hecho, el rojo fue de $79.184 M en abril, de $162.412 M en mayo, de $321.644 M en junio, de $75.947 M en julio y de $224.708 M en agosto.

De ahí la dificultad para cumplir la meta, con un margen de apenas $40.000 millones en septiembre. Al respecto, el director de EcoGo, Sebastián Menescaldi, opinó que el dólar soja puede generar el milagro: "La meta fiscal en agosto quedó muy cerquita del límite, pero el dólar soja ayuda porque hubo una muy fuerte suba de pagos de derechos de exportación. Eso colaborará en septiembre para tener resultado superavitario. Depende de cómo computan la emisión de deuda derivada del programa: si es anotada como un gasto o si va por debajo de la línea. Si es así, hay un ingreso, sin gastos financieros y pasa a tener resultado positivo".

Desde Equilibra ampliaron: "Hasta hoy se liquidaron USD5.345 millones a $200 en el marco del dólar soja. El Tesoro percibió el pago de retenciones adicionales por $101.086 millones, pero debió colocarle Letras Intransferibles al BCRA por $306.322 millones para cubrir la diferencia entre ambos tipos de cambio. El Presupuesto 2023 hace suponer que ese subsidio se contabilizará debajo de la línea, por lo que el programa aportará recursos por el 0,1% del PBI en septiembre en lugar de ampliar el déficit en 0,3% del PBI".

De ahí que consultoras como PxQ y LCG destaquen que el Gobierno pasó a priorizar la meta fiscal por sobre la cambiaria, cuyo incumplimiento en el segundo trimestre no generó el pulgar abajo del FMI. "Medidas como encarecer el dólar turista serán siempre fiscalistas y no externistas", resumió PxQ en referencia a que el Gobierno no puede desincentivar la salida al exterior de los viajeros, ya que necesita recaudar los pesos del Impuesto PAIS y los adelantos tanto de Ganancias como de Bienes Personales.