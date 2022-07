La ministra de Economía, Silvina Batakis, evitó dar estimaciones de la inflación para este año y aseguró que la disparada del dólar blue que sucedió tras la renuncia de Martín Guzmán no afecta a la suba de precios. En este sentido, planteó que es un mercado minoritario comparado al dólar oficial.

"Sería muy poco profesional de mi parte que yo arriesgase hoy a decir cuál es la proyección de inflación en esta situación inédita de desequilibrio mundial", afirmó durante una conferencia de prensa esta mañana para anunciar sus primeras medidas al frente de la cartera económica. Al respecto, sostuvo que "la expectativa de inflación" la está "trabajando directamente con los empresarios y comerciantes".

Batakis explicó que el contexto mundial genera dificultades para prever el sendero de la economía. "Cuando la guerra se siga profundizando y la presión sobre los alimentos y la energía siga avanzando, eso nos puede generar una oportunidad que tiene que ver con la exportación de nuestros productos primarios alimenticios, algo que hoy el mundo está necesitando; pero también eso va a generar una presión inflacionaria", puntualizó.

Brecha cambiaria

Durante la última semana, los mercados no dieron respiro. Ante la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía el sábado 2 de julio, el lunes pasado el dólar blue saltó $41 hasta alcanzar los $280, su precio más alto en la historia. En los días que le siguieron la divisa ilegal se hundió y volvió a subir de forma turbulenta, para cerrar el viernes en $273.

Sin embargo, el dólar solidario o dólar ahorro, es decir, el que se puede comprar en el banco, cotizó el viernes a $220,91 en promedio, muy por debajo de su contraparte informal. Ese precio incluye el 65% de recargo tanto por el Impuesto PAIS (30%) como el extra a cuenta de Ganancias (35%), que luego se devuelve. Del jueves al viernes, aumentó $1,09.

Con este panorama, Batakis descartó que el aumento del dólar blue aporte a la escalada inflacionaria. "Toda la cadena de precios que uno va construyendo para que llegue a las góndolas y a las tiendas y servicios de la Argentina se construye con el dólar oficial", sostuvo la ministra.

"De lo que tenemos que ser conscientes cuando hablamos de brecha cambiaria es que el mercado paralelo son aproximadamente 3 millones de dólares por día, y el mercado oficial son mil millones de dólares por día", remarcó, y planteó que se "exagera la situación de la brecha cambiaria".

En referencia al gobierno de Mauricio Macri, señaló: "Recordemos que al inicio de la gestión anterior se había instalado mucho la idea de que no pasaba nada si se devaluaba y se llevaba a ese dólar blue, porque se creía que era la referencia, y eso generó un aumento del 50% de inflación en ese año, solamente por esa devaluación".

Energía

Por otra parte, Batakis resaltó que las importaciones de energía, que se hacen a dólar oficial, ayudan a mantener activa la matriz productiva al evitar cortes. "Estamos trabajando para que ese tipo de cambio sea competitivo para que las importaciones y exportaciones estén vinculadas con nuestro sector productivo. El tipo de cambio multilateral es uno con el que nos sentimos cómodos en esa competitividad", dijo la ministra.

"Tengamos en cuenta que hoy nuestras importaciones de energía para que no se produzcan cortes energéticos las estamos haciendo a dólar oficial, y la energía es uno de los componentes más importantes de nuestra estructura productiva. Por eso es tan importante poder llevar gas a todo el país: es el costo de los costos", explicó.

"Teniendo la segunda reserva de gas natural más importante del mundo en materia no convencional, que nosotros hoy no podamos llevarle energía a todas las provincias para que se liberen esas fuerzas productivas sería no poder proyectar el futuro de nuestro país", sostuvo.