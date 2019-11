El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, aseguró que el país "ha cumplido con todos los compromisos" que tiene con el Fondo Monetario Internacional y planteó que "la deuda es de la Argentina, no del kirchnerismo o del macrismo", por lo que depende de la gestión de Alberto Fernández hacer uso o no del último giro pendiente del préstamo.

Fernández advirtió ayer que el "único acuerdo" que firmará con el FMI implicará "dejar de pedir dinero" y anticipó que no pedirá los 11 mil millones de dólares que aún le restan desembolsar al organismo internacional "porque no es la solución". Ante esto, Lacunza respondió en declaraciones a La Nación + que "la que tiene la relación con el FMI es la Argentina, no un gobierno particular".

"Argentina ha cumplido todos los compromisos monetarios y fiscales para que el programa esté disponible, pero depende del próximo programa económico, y será una decisión del próximo gobierno si va a apelar, o no, a ese financiamiento que está aprobado", sostuvo el titular del Palacio de Hacienda, al indicar que ese desembolso "está pendiente" si la próxima administración quiere utilizarlo.

En este sentido, el ministro remarcó: "La deuda es de la Argentina, no del kirchnerismo o del macrismo. Hay vencimientos, y es natural que pasen de un gobierno a otro", puntualizó.

"Lo que tenemos que mostrar es una consistencia a lo largo del tiempo, y es lo más normal del mundo que a un gobierno le toque cancelar deuda de un gobierno anterior", consideró.

Sobre este mismo tema, en diálogo con radio Continental, sostuvo que "se deberá sentar con las nuevas autoridades para ver cómo sigue el programa. Nosotros cumplimos con todo, ahora hay que ver la continuidad después del 10 de diciembre".

Por otro lado, aseguró que las reservas del Banco Central están en "45 mil millones de dólares, creemos que van a quedar en 50 mil millones. Cuando llegamos eran 5 mil millones".

Además, le recomendó hoy al próximo Gobierno que, al momento de renegociar la deuda pública, haga "más hincapié en los plazos que en los montos" de los vencimientos previstos.

"Estamos llegando a un equilibrio en el que la deuda no va a crecer. Entonces, en términos de herencia, tenemos una siembra positiva", sostuvo el funcionario.

Y añadió: "Nosotros tuvimos una subestimación inicial de la herencia recibida. Hubo condiciones que empeoraron el mundo, y un poco de mala suerte".