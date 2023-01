Las canastas básicas, tanto la alimentaria, que marca el ritmo de la línea de indigencia, como la total, que define a la línea de pobreza, subieron por encima del 100% a lo largo del 2022 y de esa forma mostraron el carácter particularmente regresivo de la inflación a lo largo del año: para las personas de los deciles más bajos, que intentan no quedar por debajo de ambas líneas, fue más complicada la dinámica de los precios. En diciembre se movieron apenas por debajo del IPC.

El Indec publicó el informe Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total, correspondiente a diciembre en el Gran Buenos Aires. La suba mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), la inflación de los indigentes, fue de 5% y estuvo apenas por debajo del 5,1% del IPC Nacional. El incremento de la Canasta Básica Total (CBT), en cambio, fue de 4,5%.

En el año, sin embargo, las subas fueron extraordinarias y por encima de la inflación general: la CBA trepó 103,8% y la CBT 100,3%. Incrementos récord, que llevaron a que una familia tipo, de cuatro integrantes, que no paga alquiler, necesite $152.515 para no ser considerada pobre. Ese mismo grupo precisó $67.187 para no ser indigente.