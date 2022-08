La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) avanza con los últimos pagos del cronograma de agosto 2022, los cuales incluyen jubilaciones, pensiones y otros beneficios.

Además, el organismo previsional que comanda Fernanda Raverta permite que beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH) puedan realizar un trámite para cobrar un monto de $10.772 por única vez en el año.

Mientras tanto, titulares de la Prestación por Desempleo aguardan la confirmación del calendario de septiembre, ya que obtendrán un incremento en sus haberes.

A su vez, otros programas como el Potenciar Trabajo y las Becas Progresar también recibirán un aumento durante el próximo mes.

Libreta AUH 2022

La Libreta AUH es un mecanismo que tiene el Estado Nacional para supervisar el cumplimiento del calendario de vacunación y los controles de salud de las chicas y chicos de la Asignación Universal por Hijo.

Por otro lado, con la presentación de la Libreta AUH se activa el 20% del complemento retenido por Anses durante 2021. El monto equivale a $10.772 y puede cobrarse una sola vez al año.

En el caso de no presentar la documentación, no se podrá acceder al beneficio.

Titulares de AUH podrán acceder al monto retenido durante 2021

Formulario de Libreta AUH

Los pasos a seguir para obtener y presentar la Libreta son:

1. Descargar el Formulario de Libreta AUH 2022 en: https://www.anses.gob.ar/sites/default/files/formulario/2022-08/Formulario%20Libreta%20AUH%201.47.pdf

2. Imprimir el formulario y llevarlo al centro de salud o la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado.

3. Presentarse sin turno en una oficina de Anses con DNI y formulario completo.

La fecha límite para presentar la documentación es el 31 de diciembre de 2022. En caso de no hacer el trámite no se cobrará el plus de $10.772.

El monto se cobrará a los 60 días desde que se presentó la Libreta.