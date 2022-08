Los dólares financieros vuelven a subir y los empresarios reclaman la devaluación

La puja cambiaria continúa. Mientras la crema del poder económico reclamó en la jornada del jueves una devaluación explícita y la letra chica del ajuste anunciada por Sergio Massa, la cotización del contado con liquidación volvió a subir un 3,5% para cerrar en los 294 pesos. El empresario que fue más explícito al reclamar estas medidas fue Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, uno de los oradores en el encuentro del Consejo de las Américas. El pedido está en línea con el realizado días previos por los integrantes de la Mesa de Enlace. Sin embargo, desde el Banco Central siguen interviniendo fuerte en el mercado de futuros para frenar cualquier expectativa de devaluación. La autoridad monetaria compró ayer cerca de 20 millones en el mercado de cambios y acumula casi USD140 millones en las últimas seis ruedas. Las reservas internacionales cerraron en los 37.122 millones, 220 millones más que la jornada del miércoles, aún muy lejos de los 4300 millones que debe sumar para el cierre del tercer trimestre para cumplir con el FMI.

La cotización del CCL volvió a subir por segundo día consecutivo. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 105%. Según indicaron a BAE Negocios varios analistas de mercado, se notó en las pizarras una sostenida demanda de estos instrumentos dolarizadores. Para Santiago López Alfaro, el mercado continúa apostando a la devaluación, al igual que la cúpula empresarial local.

“Esta nueva gestión inició con anuncios de ajuste fiscal y una fuerte suba de tasas en pesos pero el mercado está esperando que aparezcan los dólares. Y con este tipo de cambio tan atrasado es difícil conseguirlos a través de la balanza comercial. Las importaciones son baratas y hay poca oferta de dólares. Hasta que no se vea un crecimiento importante de las reservas, y un tipo de cambio oficial más competitivos, los dólares financieros seguirán firmes. Veremos más adelante si funciona el dólar soja y aumenta la liquidación de exportaciones”, sostuvo el consultor Alfaro.

Este jueves, las cerealeras liquidaron USD100 millones, por debajo del promedio de la semana pasada que se había ubicado en los 160 millones diarios. El llamado dólar soja todavía no camina. Desde Agricultura enfatizaron a este diario que en los próximos días se concretarán los cambios en el instrumento. Hasta que eso no ocurra, los productores no venderán. Y el mecanismo acordado con las cerealeras a partir de la nota en dólares instrumentada por el Banco Central no se liquida en el mercado, por eso va a reservas brutas. Para que el plan de Massa funcione, los chacareros y las grandes empresas que tienen los granos deberán vender. Es otra encerrona autoinfligida del Gobierno que necesita de manera urgente seguir sumando reservas.

“El dólar oficial está atrasado. No creo que la brecha se pueda achicar de arriba hacia abajo. En algún momento tendría que devaluarse. Pero tiene que haber un plan, porque si no a los tres meses estaremos igual”, sostuvo Grinman, quien también reclamó, en diálogo con FM La Patriada, profundizar las medidas de ajuste fiscal anunciadas por el ministro como eje rector de ese plan.