Massa ante el círculo rojo: pedido por un acuerdo y advertencia sobre una devaluación

Resignado por la coyuntura económica, el círculo rojo insistió ayer ante el ministro de Economía, Sergio Massa, en la necesidad de un amplio consenso político para avanzar en políticas de Estado que den previsibilidad en los próximos años. El titular del Palacio de Hacienda coincidió en esa visión, aunque sostuvo que es necesario bajar la inflación “metódicamente”, apuntó contra quienes proponen una devaluación y advirtió a los empresarios que eso “destruiría el valor de las empresas”.

Pasado el mediodía, Massa arribó al mítico Hotel Alvear para participar del evento que organizó el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), entidad que tiene a los referentes del Grupo de los 6 (G6) y que convocó a más de 250 empresarios para escuchar al ministro de Economía. Fue recibido por el flamante titular, Marcos Pereda, junto a los vicepresidentes del Cicyp con quienes conversó unos minutos y tomó una foto antes del comienzo del almuerzo que precedió al discurso inaugural.

El discurso inaugural estuvo a cargo de Pereda, referente de la Sociedad Rural, quien comenzó su discurso en el Salón Versailles del Alvear con un pedido para evitar que la “situación crítica actual” no derive en “desenlaces más graves”. Pero inmediatamente reconoció: “Es un deber y una responsabilidad de toda la dirigencia, política, empresaria, sindical, social, pactar las bases de la Argentina a la que aspiramos”.

Uno de los latiguillos más repetidos por los presentes fue la visita a principios de mes del expresidente español Felipe González al país, invitado por el G6. Los empresarios suelen poner como ejemplo la experiencia de los Pactos de la Moncloa de 1977, que consolidaron la transición democrática española y del que González fue protagonista.

Luego fue el turno de Massa, quien retomó el pedido de un amplio acuerdo para reiterar las oportunidades que trajo la guerra en materia de exportación de alimentos, energía y minería. “Esta es una enorme oportunidad para invitar, no solo a la dirigencia empresaria, sino a la dirigencia política y social, a construir bases separado del proceso electoral del año que viene, para un modelo de desarrollo económico argentino a largo plazo”, afirmó.

Respecto a la coyuntura, el ministro sostuvo que por más que el país pueda mostrar buenos resultados en términos fiscales y de reservas, “si no bajamos la inflación, la incertidumbre no va a cesar”. Pero inmediatamente destacó que prefiere una reducción de la inercia a partir de un “camino metódico”, en referencia a su objetivo de reducir el IPC del 6% actual a la zona del 3% para abril, y no con “soluciones mágicas”. También ratificó el cumplimiento de las metas del FMI.

En ese último sentido, y en medio de las presiones que muestra el mercado cambiario, Massa lanzó una fuerte advertencia a los empresarios: “Tengamos cuidado: los que piden una devaluación desesperados, están destruyendo el valor de sus compañías. No solamente destruyen el ingreso de los argentinos, sino que también destruyen el valor de sus compañías en dólares”.

El titular de la Cámara de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, dijo a BAE Negocios que su entidad históricamente estuvo en contra de las devaluaciones. "No hay magia, necesitamos un plan político y económico de largo plazo como el que hubo en España. La inflación, falta de dólares y gasto público desbordado ya existen, tenemos que ver cómo lo solucionamos para siempre", exhortó el también vicepresidente de Cicyp.

En esa línea, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, expresó: "Si seguimos poniendo parches no vamos a hacer más que dar vueltas sobre la coyuntura. Debemos ponernos el objetivo de sentar las bases para desarrollar nuestro recursos y agregarles valor, para ser un país desarrollado".

Por su parte, el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, reconoció que se vive una "situación difícil" en cuanto al acceso a dólares de las industrias y el abastecimiento de insumos. "Los niveles de consumo actuales, mayores a los previstos, responden al efecto cobertura. Es posible que se compliquen las cosas, pero lo importante es aprovechar las potencialidades que tenemos. Para eso necesitamos orden macroeconómico, reglas de juego claras y consensos", concluyó el también titular de Copal.