El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró en Washington que los recursos que los países latinoamericanos destinan a financiar al Banco Interamericano de Desarrollo ( BID), que luego regresan como fuentes para obras de infraestructura, deben ser considerados como "inversión para el desarrollo" y que "es absurdo" que otros organismos multilaterales lo computen como déficit, ya que "eso condena a nuestros países a ser pobres".



El titular del Palacio de Hacienda participó hoy en el conversatorio de Ministros de Finanzas organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID), en el marco del 56º encuentro de la Red de Bancos Centrales y Ministerios de Finanzas de América Latina y el Caribe.



Durante su exposición, Massa se refirió al desafío que representa la guerra en Ucrania para la Argentina al sostener que implicó "tener que duplicar esfuerzos para cumplir los objetivos del programa de acumulación de reservas y de metas fiscales del 2,5% para este año, básicamente por el impacto que representa la suba de energía".



En este sentido, Massa aseguró que "la guerra plantea un desafío para nuestra región, pero también una oportunidad", debido a que el continente es productor de 80% de las proteínas que consume el mundo y posee vastos recursos energéticos.

Participé de un conversatorio organizado por el @el_BID junto a ministros de finanzas de la región y representantes del organismo. Pude detallar la hoja de ruta que desde @Economia_Ar hemos tomado para generar un camino de orden fiscal, crecimiento y desarrollo para la Argentina. pic.twitter.com/Fj1jdSbuiT — Sergio Massa (@SergioMassa) October 12, 2022





"Hay un desafío del BID y de los multilaterales para mirar las infraestructuras regionales a los efectos de que los recursos que tenemos se transformen en riqueza de nuestra región", agregó.



El titular de Economía aseguró que el continente "tiene la oportunidad de apostar por un lado a las infraestructuras para no ser proveedores de materias primas sino de materias primas con valor agregado".



Massa convocó a los organismos multilaterales a no computar como déficit a la inversión para el desarrollo que realizan los países.



Al respecto, planteó que los recursos que países latinoamericanos destinan a financiar al BID, que luego regresan como recursos para financiar obras de infraestructura, "debe ser considerado como inversión para el desarrollo" y que "es absurdo" que otros organismos multilaterales lo computen como déficit, ya que "eso condena a nuestros países a ser pobres".



En el mismo sentido planteó que "si de verdad los multilaterales están pensados como instrumentos para el desarrollo, es clave que lo que invertimos en desarrollo desde nuestras cuentas públicas sea computado como inversión de desarrollo y no tomado simplemente como requisito para el cumplimiento de una meta fiscal".



También participaron José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia; Rogelio Ramírez de la O, ministro de Hacienda y Crédito Público de México; Azucena Arbeleche, ministra de Economía y Finanzas del Uruguay; y Nigel Clarke, ministro de Finanzas y Servicio Público de Jamaica, entre otros