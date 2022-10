El ministro de Economía, Sergió Massa, presentó el plan Ahora 30, que ofrecerá una tasa de financiamiento negativa de alrededor de 14% en términos reales, para la compra en 30 cuotas fijas de 48% nominal de televisores, aires acondicionados, celulares y otros electrodomésticos de producción nacional. Massa destacó que, además de incentivar al consumo, el programa tendrá un costo fiscal nulo, ya que se trata de un acuerdo entre los bancos y los comercios. Así, con un cuarto trimestre de año desafiante de cara a las metas de rojo primario que plantea el Fondo Monetario, la medida no tendrá un impacto a contramano.

En la previa, Alejandro Barrios, hasta fines del año pasado subsecretario de Política y Gestión Comercial durante la gestión de Matías Kulfas, fue crítico de la nueva política lanzada por Massa. En ese sentido, señaló: "La emergencia es Precios Justos y lo que puede esperar es el consumo suntuario por Ahora 30. Se está haciendo al revés. Es difícil reconstruir legitimidad de este modo".

A eso le contestó Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, durante la presentación del programa en un local de Frávega de Lomas de Zamora y que contó con la presencia de Massa, Matías Tombolini (secretario de Comercio) y representantes de varias cámaras empresarias. Insaurralde destacó: "Actualmente un celular no es un producto suntuoso sino que es una herramienta de trabajo".

Por su parte, Massa hizo hincapié en las características principales del programa y en su nulo efecto fiscal. En ese sentido cabe destacar que, si bien el Gobierno logró cumplir el objetivo del tercer trimestre pautado con el FMI, la meta para el cuarto trimestre luce desafiante, en un período en el que habrá bonos para jubilados, para sectores vulnerables y para beneficiarios de asignaciones. Al menos, el Ahora 30 no tendrá incidencia.

Así, afirmó: "Son 30 cuotas con una tasa fija de 48% y quiero agradecerle a las dos asociaciones de bancos porque esto le cuesta cero peso al Estado. La tasa es la mitad de la que se paga en una tarjeta de crédito. Serán montos de $200.000 por unidad, como máximo. Y $100.000 millones se aportaron al programa".

La tasa de 48% en términos nominales representa el equivalente a una efectiva anual de 67%, lo que está bien por debajo del 95% de inflación que espera la city para los próximos doce meses, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), realizado por el BCRA. En rigor, se trata, en un año, de una tasa negativa de 14% real.

Massa agregó: " Ahora 30 tiene precios fijos y cada uno de los productos de este programa va a tener el mismo precio hasta el 21 de diciembre. Eso es merito de Afarte. Tenemos que sentir orgullo porque generan mucho trabajo. Se trata de 273 productos que incluyen celulares, televisores, aires acondicionados de bajo consumo, heladeras y lavarropas, porque ese modelo de bajo consumo debe llegar a los hogares. Ahorraríamos un mes de consumo de electricidad si todos cambiaran sus aires acondicionados por uno de estos".