"Mercosur Gate": Uruguay debe informar sobre bilaterales con China

Durante la cumbre técnica del Mercosur, que tuvo lugar esta semana, el Gobierno -junto con Brasil y Paraguay- plantearon que Uruguay no oculte e informe públicamente de sus negociaciones con China.

Fuentes diplomáticas nacionales señalaron a BAE Negocios que "se terminó la paciencia de no dar a conocer los supuestos documentos y es momento que Uruguay nos muestre lo que habrían hecho".

En forma paralela, “China se aproximó a los gobiernos de Brasil, Argentina y Paraguay, y fue muy claro que quiere un acuerdo con el bloque, no bilaterales”. No es la primera vez que China se para en este lugar pero la postura sudamericana es no discutir un tratado global sino por temática, dijeron ayer las fuentes sudamericanas.

Respecto de Uruguay, las fuentes indicaron que “no se va a tolerar más la falta de documentación, de pruebas sobre las conversaciones con China; y eso fue algo que tibiamente se expuso esta semana”.

Mercosur y China

Acto seguido, aparece en escena un probable entendimiento Mercosur-China, “aunque no es algo que se haya conversado seriamente”, añadieron. Para Brasil y la Argentina, no es un eje de urgencia en cuanto al tratamiento, definieron.

El Gobierno, al igual que Paraguay, siempre fue muy claro en la posición de defender la regla del “consenso”, por lo que una negociación unilateral como la que propone Uruguay viola la normativa del Tratado Constitutivo de Asunción.

Sobre el presunto apoyo de Brasil que señaló Luis Lacalle Pou durante una conferencia de prensa, desde el Gobierno insistieron en que Brasil mantiene la idea de acompañar a la Argentina para que las negociaciones partan desde el bloque. "Después si no lo quieren (por los brasileños), hacerlo público, tendrá que ver con que hay un Brasil de (el ministro de Economía, Paulo) Guedes y otro Brasil que encierra al mundo diplomático, industrial, mucho más amplio”.

Como adelantó BAE Negocios, Brasil dejó solo a Uruguay en su jugada política rupturista.

"Está claro que Uruguay es un país soberano que puede tomar la decisión que le parezca más conveniente". Desde el Palacio San Martín dijeron: “De parte del Gobierno no hay una posición en particular. Uruguay puede hacer un acuerdo bilateral con China por afuera del Mercosur o puede seguir en el Mercosur".

La normativa del Mercosur es muy clara, los acuerdos se hacen en bloque, no de manera unilateral. "Estaremos observando a ver qué es lo que hace”, finalizaron.