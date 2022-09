Mientras la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) se prepara para iniciar el cronograma de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH), Familiar por Hijo (SUAF), jubilados y pensionados, el organismo previsional avanza con una serie de beneficios complementarios.

En ese sentido, este mes comenzó a implementarse un bono para jubilados y pensionados que se abonará en tres partes: primero en septiembre, luego en octubre y finalmente noviembre. Asimismo, en paralelo se anunció un refuerzo de $60.000 para SUAF, también dividido en tres partes.

Mi Anses: Nuevo bono

Mientras tanto, el Gobierno prepara un nuevo bono para personas que están por debajo de la línea de la indigencia y que no reciben ningún plan social. La medida será ejecutada a través de Anses y se financiará con la mayor recaudación tributaria que traería el nuevo esquema de "dólar soja".

De hecho, su promesa quedó formalizada en el Decreto de Necesidad y Urgencia 576/2022 que establece el tipo de cambio de 200 pesos por dólar para esas exportaciones.

"Resulta conveniente crear el FONDO INCREMENTO EXPORTADOR con la finalidad de financiar: (i) una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad", explicó el documento oficial.

Quienes cobran el bono de Anses

A pesar de que aún no hay mucho detalles al respecto, del decreto se desprende que se buscará asistir a aquellas personas que no alcanzan a cubrir sus necesidades de alimentación y que contempla al universo de trabajadores de la Economía Popular que hoy no está incluido en los programas sociales.

Se trata de personas que están en la informalidad, sin hijos (no cobran AUH ni Tarjeta Alimentar) y no ingresaron al Potenciar Trabajo.

Monto y fecha de cobro del bono

El texto publicado en el Boletín Oficial adelantó que el monto será definido por el Ministerio de Economía. A su vez, el pago del bono todavía no tiene fecha de cobro, pero se esperan más precisiones en los próximos días.