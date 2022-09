La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) empezará el próximo lunes con el calendario de pagos de octubre 2022 para las Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilados y pensionados.

Ya sin el pago de un nuevo IFE, el organismo previsional y el Gobierno nacional avanzan con políticas de apoyo para acompañar a los sectores más vulnerables. En esa línea, los jubilados y pensionados cobrarán la segunda cuota de un bono de $21.000 si cumplen con algunos requisitos. Antes del 12 de octubre, deberán hacer un trámite obligatorio.

Por otra parte, continúa el pago de programas como las Becas Progresar del Ministerio de Educación, el Fomentar Empleo del Ministerio de Trabajo y el plan Mi Pieza del Ministerio de Desarrollo Social.

¿Quiénes cobran el bono de $7.000?

La Anses confirmó el pago de un bono de $21.000 que se paga en tres tramos en septiembre, octubre y noviembre. De esta manera, el próximo mes se acreditará la segunda cuota de $7.000.

Bono para jubilados

El bono de $7.000 está dirigido a:

1. Jubilaciones y pensiones

2. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

3. Pensión no Contributiva por Vejez

4. Pensión no Contributiva por Invalidez

5. Pensión no Contributiva por Madres de siete hijos o más

En todos los casos es requisito contar con un haber jubilatorio mínimo. En el caso de que lo superen, el bono decrecerá hasta los $4.000, que lo cobran los titulares con hasta dos haberes mínimos.

El refuerzo será de $7.000 para jubilados y pensionados que perciban hasta 1 jubilación mínima e irá decreciendo progresivamente hasta los $4.000 que cobrarán quienes perciban hasta 2 haberes mínimos. — Sergio Massa (@SergioMassa) August 10, 2022

Trámite para el bono de 7 mil pesos

Para cobrar el bono de $7.000 no hay una inscripción. Sin embargo, los jubilados y pensionados deberán hacer el trámite de fe de vida para cobrar sus haberes más el extra.

Jubilados y pensionados Anses

Fe de vida Anses

La fe de vida o supervivencia es un trámite obligatorio para que los jubilados y pensionados puedan cobrar sus haberes.

Las formas más utilizadas para los residentes en Argentina son:

Hacer una compra con la tarjeta de débito o crédito asociada a la cuenta bancaria de la seguridad social.

Realizar trámites en cajeros automáticos usando tu huella digital.

Poner tu huella digital en los tótems de ANSES que están en las sucursales bancarias.

A través de una Terminal de Autoconsulta biométrica ubicada en las Oficinas de ANSES, en caso de que tengas que concurrir para realizar otro trámite.

Además, tras la pandemia de coronavirus (Covid-19), la Anses solicitó a los bancos que ofrezcan alternativas digitales para hacer la fe de vida, como aplicaciones para celular o páginas web.

El trámite de fe de vida debe realizarse antes del 12 de octubre, día en el que empezará el calendario de pagos. En el caso de no hacerlo, los jubilados y pensionados no cobrarán sus haberes.

Si el banco suspendió el cobro de una jubilación o pensión porque no se realizó la Fe de Vida, se podrán utilizar los medios no presenciales que ofrece la entidad bancaria y dentro de los 2 días hábiles se acredita el haber.

Cronograma de pagos jubilados octubre 2022

Jubilados y pensionados que NO superen los $48.729

- Documentos terminados en 0: miércoles 12 de octubre

- Documentos terminados en 1: jueves 13 de octubre

- Documentos terminados en 2 y 3: viernes 14 de octubre

- Documentos terminados en 4: lunes 17 de octubre

- Documentos terminados en 5: martes 18 de octubre

- Documentos terminados en 6: miércoles 19 de octubre

- Documentos terminados en 7: jueves 20 de octubre

- Documentos terminados en 8: viernes 21 de octubre

- Documentos terminados en 9: lunes 24 de octubre

Jubilados y pensionados que superen los $48.729

- Documentos terminados en 0 y 1: martes 25 de octubre

- Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 26 de octubre

- Documentos terminados en 4 y 5: jueves 27 de octubre

- Documentos terminados en 6 y 7: viernes 28 de octubre

- Documentos terminados en 8 y 9: lunes 31 de octubre