Oficializan intervención en CCL, con impacto en reservas

A través de una resolución en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía formalizó una herramienta para poder intervenir en la cotización de los dólares financieros, cuya cotización expresa, según los analistas, la expectativa de devaluación del tipo de cambio oficial. Lo hizo en el contexto de una suba fuerte de las brechas cambiarias, incluso con efecto inflacionario, ya que impacta en los costos de reposición esperados por las empresas. Aunque en la letra escrita de la norma no estableció cuánto comprará y en qué período, el costo de esa intervención se verá reflejado en unas reservas que están apretadas, con una sequía que promete moderar la oferta del agro, con vencimientos con el FMI por USD20.222 millones, empresas presionando para poder importar más y con la obligación de acumular USD4.800 millones para cumplir las metas.

En la misma jornada del miércoles, a la par con el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, quien cuantificó en USD1.000 millones el monto de la recompra, el BCRA vendió otros USD52 millones en el mercado cambiario. La jornada anterior ya había sido negativa y había roto una racha de 19 días sin que la autoridad monetaria tuviera que desprenderse de divisas para abastecer a la demanda del mercado.

Aunque desde el Gobierno señalan que en 2022 y 2023 se generó y se generará, en parte por la menor necesidad de importar energía a partir de la construcción del gasoducto, un excedente de divisas que amortiguará el impacto de la recompra de bonos por USD1.000 millones, los analistas advierten que no hay magia en las reservas y que el año será tan complicado como se esperaba.

El director de la consultora Epyca, Martín Kalos, afirmó: "Los dólares en principio no sobran. No es que hay dólares extra disponibles para esto. Los que hay se usan para importaciones, que están muy amesetadas justamente porque no hay divisas. No es que ahora algo cambió. Sí es cierto que una parte del crédito del BID es para sustentabilidad macro, de libre disponibilidad, y que podría aplicarse a esto".

Y agregó: "La otra parte importante es que la normativa no dice montos ni plazos. Esto, lo que puede ser, es un canal para que en los próximos meses pueda intervenir en el mercados de bonos, que es intervenir en los mercados paralelos de dólares. A nosotros no nos preocupa todavía el origen de los fondos sino conocer el alcance de la medida en montos y plazo, lo que todavía no está definido".

Kalos remarcó que la operatoria, en la cuantía en la que se termine efectivizando, deberá ser con reservas de libre disponibilidad. "Ni brutas ni netas. Disponibles. Líquidas. Por eso si van a usar DEG, tienen que venderlos primero, ya que los DEG son netos pero no líquidos, por ejemplo", explicó. En ese sentido, vale destacar que, según el Grupo Geres, al 31 de diciembre las reservas líquidas eran negativas por USD593 millones y el grueso de las netas eran oro y DEG.

El director socio de Consultora Ledesma, Gabriel Caamaño, duda de que los dólares alcancen para todo: "Es complicado. Este año deberá haber dólares para importar al tipo de cambio oficial para todos los que acordaron precios con el gobierno, ya que esa fue la zanahoria, pagarle al FMI, y teniendo en cuenta que el flujo neto es negativo este año, y además lograr una acumulación de reservas, por el acuerdo con el FMI, además de los pagos de privados. Y a eso se le suma la recompra de deuda. Todo eso, con sequía fuerte".

Además, remarcó que las declaraciones oficiales, acerca de que las cuentas con dólares del Tesoro permitirán hacer las recompras sin afectar a las reservas netas, no tienen en cuenta la fungibilidad del dinero: si se usan esas divisas para los bonos, el BCRA deberá poner de las netas para el resto de las obligaciones, como los pagos al Fondo.

Desde Portfolio Personal plantearon: "La pregunta es sobre el poder de fuego del equipo de Massa. ¿De dónde vendrán los fondos para el programa? Las reservas netas rondan USD6.080 millones, por lo que la primera fase de este programa representa 16,44% de este escaso stock ¿Renunciará Pesce a esos valiosos recursos en los albores de una espantosa sequía para resolver un problema de la próxima administración? Creemos que dar un poco de calma a los dólares financieros es el objetivo real de este programa".