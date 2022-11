La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas (ICRICT) anunció hoy que el exministro de Economía Martín Guzmán se sumará a la organización.

"Martín Guzmán, de Argentina, es un destacado economista especializado en los campos de la deuda pública, la macroeconomía internacional y la economía monetaria. Fue ministro de Economía de Argentina entre diciembre de 2019 y julio de 2022", lo presentó la organización.

Guzmán señaló que "no hay más excusas para seguir tolerando la elusión y la evasión fiscal por parte de las multinacionales y de los más ricos de nuestra sociedad".

"Estoy deseando ayudar al trabajo de la ICRICT para avanzar en las políticas fiscales progresivas que garanticen que los que tienen las espaldas más anchas contribuyan en su justa medida para redistribuir, financiar servicios públicos inclusivos de calidad y contrarrestar los niveles inaceptables de hambre, pobreza extrema y desigualdad", agregó.

La Comisión dijo que Guzmán al frente del ministerio de Economía, fue un firme defensor de los intereses de los países emergentes y en desarrollo durante las negociaciones del Marco Inclusivo de la OCDE/G20 para reformar el sistema fiscal internacional que condujeron al acuerdo global en octubre de 2021.

"Martín Guzmán aportará su experiencia única para ayudar a la Comisión a alcanzar sus objetivos", finalizó.

Quiénes forman parte de la ICRICT

Hoy solo 14 expertos del mundo integran la ICRICT (Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation), entre ellos Thomas Piketty, José Antonio Ocampo, Edmund Fitzgerald, Joseph Stiglitz, Jayati Ghosh y Gabriel Zucman.

Se trata de la Comisión independiente internacional de expertos mundiales para la lucha contra la elusión y evasión impositiva.

La ICRICT busca promover el debate sobre la reforma de la tributación corporativa internacional, a través de una discusión más amplia e inclusiva de las reglas fiscales internacionales en relación a lo que es usual a través de cualquier otro foro existente.

La prioridad pasa por considerar reformas desde la perspectiva del interés público, más que desde la ventaja nacional, y buscar así soluciones fiscales justas, efectivas y sostenibles para el desarrollo.