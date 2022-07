Pan "caliente": el Gobierno citó a empresas para consensuar precio

Ante la escalada de aumentos en la harina y otras materias primas, el Gobierno citó para el próximo martes a los empresarios panaderos para consensuar un precio de referencia nacional, cuando algunas provincias ya remarcaron.

El presidente de la Federación Industrial del Pan y Afines (Faipa), Miguel Di Betta, indicó a BAE Negocios que “nos han llamado de la Secretaría de Comercio (a cargo de Martín Pollera) para el martes a las 14” . “No se puede trabajar sin saber los precios”, expresó Di Betta, para quien debería subir el pan entre 10 y 15%.

De todos modos, el panorama dentro de Faipa es variado ya que algunas provincias incrementaron el precio y otras aún lo sostienen, en línea con el último “techo” de 290 pesos que se había consensuado con el entonces secretario de Comercio, Roberto Feletti.

“Vamos a escuchar. Creemos que una salida es un fideicomiso que frene los aumentos en margarinas, grasas, azúcar”, indicó otra fuente panaredil. El precio del kilo de pan subiría alrededor de un 10% en territorio bonaerense y podría llegar a $400 en los próximos días. Los panaderos afirman que deberán trasladar el aumento de la harina a los valores de mostrador por un incumplimiento de subsidios para este insumo.

La Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires aseguró que no están recibiendo las harinas a precios subsidiados, como contempla el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino que impulsó el Gobierno. Dirigentes de la entidad explicaron que, al no estar recibiendo la harina más barata, como lo contempla ese Fondo, no tienen otra alternativa que trasladar sus mayores costos al mostrador.

Controles

Los panaderos aseguran que el Fondo del Trigo tambalea y no pueden mantener los precios, aunque reconocen que la Secretaría de Comercio Interior está activa en el control.

Según los panaderos, la bolsa de harina de 25 kilos, con subsidio, cuesta $1.346 más impuestos, pero sin subsidios, se va a $2.500. Por ese motivo, explicaron que el kilo de pan, que está a $300 ó $320, puede pasar a $340 con harina subsidiada, pero sin subsidio ese valor será mayor y podría trepar hasta los $400.

No obstante, destacan que el consumo no cayó porque el pan es un alimento clave dentro de la canasta básica. A su vez, las empresas molineras argumentan que el Gobierno no les está pagando los subsidios que contempla el Fondo.

“El subsidio es lo único que contenía el precio. Si no hay harina subsidiada no hay precio subsidiado”, agregó otra fuente sectorial.