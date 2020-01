Panaderías denuncian que molinos subieron 10% la bolsa de harina

A tan sólo un día de que las panaderías anunciaran el congelamiento del pan por seis meses en varias provincias del país, la principal entidad del sector salió a denunciar que los molinos subieron la harina un 10% promedio, con alzas que oscilan entre 9 y 13%, lo cual amenaza la continuidad de la decisión comercial.

Mediante un comunicado titulado "No al aumento de precios de harinas", la Federación Argentina de la Industria del Pan y afines (FAIPA) -que había determinado congelar el valor del pan a entre 90 y 100 pesos- manifestó ayer: "Los panaderos del país sugerimos no comprar harina con los aumentos de precios de un 10 por ciento promedio".

En esta dirección, Faipa aseguró que "no hay fundamento vinculado al trigo; ni de cosechas ni de dólar" relacionado con los incrementos conocidos ayer. Sentenciaron en dirección a las panaderías asociadas: "No compremos harina con aumento. Ya absorbimos los decretos y mejoras salariales y tenemos la voluntad de congelar el precio. No podemos pagar aumentos de harina".

Desde el sector molinero respondieron en off the record que desconocían las subas, ante una consulta de este medio. En virtud de esta situación, la cámara de panaderías solicitó la intervención "urgente del gobierno nacional para frenar estos aumentos innecesarios" y de hecho en los próximos días habría un encuentro con autoridades nacionales para analizar la coyuntura que se suscitó.

Para acompañar el relanzamiento del programa Precios Cuidados que se produjo ayer, FAIPA se había comprometido a congelar el precio del pan fresco francés en el primer semestre, a un valor de entre 90 a 100 pesos el kilo, siempre que no se disparara el costo actual de la bolsa de harina. "En este marco, necesitamos un diálogo con el Gobierno para saber cómo van a ser las reglas de comportamiento", ampliaron.

"Queremos dejar en claro que desde la solidaridad de los panaderos argentinos, creemos que con esta medida podemos generar un incremento en nuestras ventas, generar mejoras en la industria y lo fundamental: que llegue el pan a las mesas de todos los argentinos. Dejamos aclarado que FAIPA se pone a disposición del gobierno nacional en el programa "Argentina contra el hambre", puntualizó la entidad.