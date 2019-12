El director de la compañía Aluar, Javier Madanes, afirmó que están "evaluando la decisión de la administración Trump" cuyas "razones son de orden geopolítico", y pidió a las futuras autoridades "actuar en las relaciones internacionales y adoptar medidas de defensa".

Madanes explicó a Télam: "en nuestro caso, los Estados Unidos son el mercado más importante y las ventas a ese país representan el 40% de nuestra producción". "Si no actuamos en el campo de las relaciones internacionales y no adoptamos medidas de defensa, vamos a tener problemas muy graves", expresó Madanes. "La línea argumental de Trump no es muy creíble, ya que plantea un perjuicio a los productores rurales cuando las razones son de orden geopolítico", finalizó.