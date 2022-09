El presidente de Corredores Viales, Gonzalo Atanasof, afirmó que si los contratos de concesión de las autopistas Norte y Oeste seguían avanzando habría incrementos de hasta 2.500% en peajes más una deuda cercana a los 2000 millones de dólares, "que iban a pagar los usuarios con la tarifa".



"Acá hay que entender que en 2018 Macri les reconoce a las autopistas Ausol ( Autopistas del Sol) y GCO (Grupo Concesionario del Oeste) una deuda de US$ 750 millones", planteó esta mañana Atanasof en declaraciones a AM750.



El titular de Corredores Viales explicó que "se empezó a deber ese total y a partir de ahí les extiende la concesión del 2020 al 2030, pero para el Gobierno esta deuda no tiene sustento ni registro".



Atanasof se refirió así al pedido de nulidad de los contratos de concesión de las autopistas -firmados en 2018 por la gestión de Mauricio Macri- por parte del presidente Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.



Remarcó además que no sólo se "dejaba afuera de la libre competencia a cualquier otra empresa que se quería presentar, sino que también iba a tener un interés en dólares del 8% anual y que el mismo iba a ser capitalizable".



"Si el Estado se retrasaba en el pago de la deuda formaba parte del capital y ahí se pasa de deber 750 millones a 1.100 millones de dólares", precisó.



En adición, "las sumas debían ser percibidas por los concesionarios libres del impuesto a las Ganancias y que este último debía ser abonado a través de las tarifas", con lo cual -continuó- "pasamos de 1.100 millones a 2.000 millones de dólatres en cuatro años".



"A las concesiones les dijeron que la deuda la van a pagar los usuarios con la tarifa, y ahí es donde decimos que está la dolarización en ese acuerdo", objetó Atanasof.



Por último, proyectó que, en caso de que "este acuerdo hubiese seguido avanzando, habría aumentos de entre 2.000% y 2.500%" en las tarifas de los accesos Norte y Oeste.



"Aquel que pagaba 80 pesos, tendría que pagar 1.830 pesos en Acceso Norte, y aquel que pagaba 100 en Acceso Oeste hoy estaría pagando 1.072 pesos", precisó el titular de Corredores Viales. "Por todas estas cuestiones, es que creemos que ese contrato es nulo de toda nulidad", concluyó.

Autopistas y pedidos de nulidad

El Gobierno oficializó el jueves el pedido de nulidad de contratos de concesión de autopistas Acceso Norte y Acceso Oeste, al considerarlos "lesivos al interés general", mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. El Decreto 633/2022 señala los cuestionamiento a los "Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de los Contratos de Concesión del Acceso Norte y del Acceso Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".



Además la norma instruye a Vialidad Nacional a " interponer, por conducto de sus órganos dependientes, la pertinente acción de lesividad con el objeto de obtener la declaración judicial de nulidad de los actos citados en el artículo 1°".



Asimismo comunica la decisión a la Oficina Anticorrupción, a la Procuraduría de Investigaciones Administrativos, a la Procuración del Tesoro, a la Auditoría General de la Nación, a la Sindicatura General de la Nación, al Ministerio de Economía, de Obras Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad.



Así el Presidente ordena iniciar una acción judicial para lograr la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste a las empresas Autopistas Del Sol S.A. (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), respectivamente.