Mientras Anses avanza con la entrega del bono a distintos grupos, un sector gremial reclama que se pague un bono de $50.000 para jubilados y pensionados. Se trata de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt) y el sindicato La Fraternidad que aúna a los ferroviarios. Por ese motivo hicieron un paro de trenes de este martes.

En paralelo, el bono de $45.000 de Anses se pagará desde el 14 de noviembre. Similar a un IFE, el Refuerzo Alimentario 2022 está destinado a los sectores más vulnerables, que no tienen ingresos formales.

Por su parte, este mes se paga el bono de entre $4.000 y $7.000 a jubilados y pensionados, a la espera del aguinaldo y el aumento de fin de año.

Bono a jubilados de Anses

Por el momento, el único bono a jubilados confirmado es el de la Anses. Se trata de un refuerzo que se entregó por primera vez en septiembre, y su última cuota se entrega en noviembre.

Así, en total se destinaron hasta $21.000 para cada persona jubilada o pensionada, que según sus ingresos estaba en condiciones de recibir el bono. Quienes perciben hasta un haber mínimo, reciben $7.000 cada mes y el monto decrece hasta quienes reciben dos haberes mínimos, que reciben $4.000.

Cuándo cobran los jubilados

Calendario de pago Anses noviembre 2022

Este monto se pagará en las siguientes fechas.

Jubilados y pensionados que perciban un haber mínimo:

Documentos terminados en 0: martes 8 de noviembre

Documentos terminados en 1: miércoles 9 de noviembre

Documentos terminados en 2: jueves 10 de noviembre

Documentos terminados en 3: viernes 11 de noviembre

Documentos terminados en 4: lunes 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: martes 15 de noviembre

Documentos terminados en 6: miércoles 16 de noviembre

Documentos terminados en 7: jueves 17 de noviembre

Documentos terminados en 8: viernes 18 de noviembre

Documentos terminados en 9: martes 22 de noviembre

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo:

Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 23 de noviembre

Documentos terminados en 2 y 3: jueves 24 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5: viernes 25 de noviembre

Documentos terminados en 6 y 7: lunes 28 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: martes 29 de noviembre

Bono de 50 mil pesos a jubilados: el reclamo de transporte

Para fin de año, los sindicatos de transporte reclaman un bono a jubilados de 50 mil pesos para los trabajadores del sector.

Tras la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno que se dictó este lunes, con la idea de discutir ese pago extraordinario -que finalmente no se resolvió-, los gremios decidieron no acatar la decisión oficial y paralizar el servicio de trenes a nivel nacional. Durante 24 horas, no circularán trenes en el área metropolitana, ni regionales o de larga distancia.

Cuándo se confirma si hay bono para jubilados del transporte

A la espera de una señal del Gobierno, todavía no hay confirmación sobre este beneficio, pero en los próximos días puede que haya una resolución entre las dos partes.

De cara a fin de año, distintos gremios ya han acordado el pago de un bono, tales como:

1. Bono de Santiago del Estero, a pagarse para empleados públicos de la provincia en:

$60.000: 9 de noviembre

$80.000: 21 de diciembre

$60.000: 4 de enero

2. Bono de $30.000 para la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) con el Gobierno

3. Bono SUTERH, para los encargados de edificio, sector que acordó un bono de $134.000 a pagarse en siete cuotas