Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobran un plus en Anses cumpliendo con algunos requisitos. Este grupo no accederá al Refuerzo Alimentario o bono de $45.000, ya que solo se entregará a quienes no reciben ningún tipo de ingresos ni planes.

Sin embargo, además de cobrar el plus y los haberes, beneficiarios de AUH también acceden al monto de la Tarjeta Alimentar de hasta $18.000. También pueden solicitar el monto retenido del 20% hasta el 31 de diciembre y la Ayuda Escolar.

Plus para AUH confirmado: lo pagan hasta el 22 de noviembre

Anses entrega, hasta el 22 de noviembre, los haberes de AUH junto a la Tarjeta Alimentar. Pero, además, accederán al pago de un extra correspondiente al Complemento Leche en caso de cumplir con algunos requisitos.

El objetivo del programa es asegurar la provisión de leche y otros alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo y de sus hijas e hijos hasta el mes en el que cumplen los 3 años.

Los dos grupos que pueden cobrar el plus de Anses

Titulares de la AUE para Protección Social.

Titulares de la AUH por cada hija y/o hijo de hasta 3 años.

Complemento Leche para AUH

El Complemento Leche del Plan 1000 días consiste en un monto mensual de $920 que se deposita en la misma fecha y cuenta en la que cobras tu Asignación. El monto se actualiza trimestralmente a través de la Ley de Movilidad.

Inscripción al extra para AUH

No es necesario, ya que el pago se realiza de forma automática en las cuentas de los beneficiarios de AUH.

Fecha de cobro del plus para AUH