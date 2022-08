Por la suba de tasa de agosto, Finanzas logró tentar al mercado en pesos

La Secretaría de Finanzas terminó agosto cubriendo todos los vencimientos de su deuda en pesos correspondientes al mes y además consiguió un financiamiento extra de 82,7%, lo que estuvo bien por encima de lo que necesita para lograr cumplirle al FMI, según la estimación de los privados, la meta de emisión monetaria, reforzada por la promesa de no continuar con la asistencia directa al Tesoro. Eso sí: agosto fue el mes de la fuerte suba de la tasa de interés, con la de las licitaciones liderando al nuevo sendero de referencia y rozando el 100% de rendimiento anual efectivo. La misión es competirle al dólar, histórico ganador en la demanda de los ahorristas. Para ello, la tasa que ofrece hoy es de 6,4% al mes.

La última licitación del mes, realizada en el mediodía del lunes, captó $285.901 millones, con vencimientos semanales por casi $90.000 millones. Eso se le sumó a la primera licitación del mes, del 11 de agosto, cuando el Tesoro logró captar $182.772 millones. En total, en el mes, gracias a la importante suba de tasas que convalidó la nueva gestión de Finanzas, a cargo del flamante secretario, Eduardo Setti, obtuvo $468.673 millones, con vencimientos totales por $256.437 millones.

Así, el cálculo muestra que, además de lograr cumplir con todas las obligaciones del mes, el Tesoro pudo juntar otros $212.236 millones, que se utilizarán para cubrir el rojo primario, ahora en lento proceso de reducción, de la mano del nuevo programa encarado por el ministro de Economía, Sergio Massa, quien ya anunció recortes por $128.000 millones.

Y eso implicó, además, que durante agosto se logró un rollover de 182,7%. En ese sentido, cabe destacar que para la consultora LCG, teniendo en cuenta la posibilidad remota de alcanzar un 2,5% del PBI de rojo primario, tal lo pautado por el acuerdo con el FMI, es necesario un rollover de 140% mensual, si se pretende no pedirle asistencia al BCRA. Es decir: eso es lo que necesita conseguir el propio Ejecutivo y por ahora logró sobrecumplir.

El economista Juan Pablo Albornoz, señaló: "Las tasas están en línea con el mercado. Los resultados son importantes: que el Tesoro vuelva a conseguir financiamiento neto, para minimizar la presión sobre el financiamiento del BCRA, en línea con los indicios que dio Sergio Massa. Es un buen resultado, con tasas muy altas y en un contexto muy complicado. Están en un nivel parecido a la de la primera licitación de agosto y mucho más altas que la del mes pasado".

Y agregó: "Si se busca reducir la emisión monetaria al máximo posible y evitar a toda costa un salto cambiario, no queda otra que levantar dinero en el mercado, que lo único que hace es pedir más tasa si se pretende que entre a instrumentos en tasa no indexada. Lo que se busca es ponerle un signo de pregunta al que está pensando en dolarizar o no. A ver si en algún mes le va mejor que dolarizando inmediatamente. La parte más difícil de la película ya la solucionó la demanda de dos tercios de deuda en manos del sector público que se logró canjear".