Por paritarias, los salarios registrados cerraron el semestre con leve alza

Pese al histórico pico inflacionario del primer semestre, los salarios registrados lograron ganarle levemente a la dinámica de los precios y terminaron el período con una pequeña mejora en términos reales. La dinámica de los no registrados no tiene datos actualizados, porque el Indec la estima a partir de una EPH que sigue en campo, pero se descuenta que tuvo que haber sido mucho más negativa. En mayo los formales tuvieron una mejora de 1,7% real, gracias a las paritarias, y en junio hubo otro leve repunte. Para el segundo semestre, con otro pico inflacionario incluso peor, la expectativa no es positiva.

Los últimos datos de salario registrado publicados por el Indec llegan hasta mayo. Ahí la mejora en términos nominales fue de 6,9%, lo que implicó un incremento de 1,7% real, teniendo en cuenta la inflación de 5,1% durante el mes. Esa suba en términos reales alcanzó para recuperar todo lo perdido en el primer cuatrimestre del año. Así, el acumulado para los primeros cinco meses del 2022 dejó una mejora de 0,1% en los salarios reales.

El mejor dato que se conoce respecto a cómo continuó la cuestión durante junio lo dejó el Ripte. Este indicador da cuenta de lo ocurrido en términos salariales para los trabajadores más acomodados, es decir los estables registrados, que cuentan con al menos 13 meses consecutivos de aportes al SIPA. Ahí la mejora fue de 5,8% mensual nominal. Comparado con una inflación de 5,3% en el cierre del semestre, dejó un incremento de 0,5% real.

Aunque las expectativas para el segundo semestre no son positivas, las de junio respaldan lo que mostró el Ripte. Desde LCG señalaron: "Considerando que en el mes de junio la inflación fue de 5,3% mensual, y que el aumento pactado por paritarias para ese mes en los sectores con convenio se encontró en el orden del 7%, es de esperar que haya una recomposición del poder adquisitivo, pero que difícilmente se sostendrá en los meses subsiguientes por la aceleración de la inflación".

Con todo, el acumulado del primer semestre terminó con un alza de aproximadamente 0,5% para los registrados. Se trata de una recuperación salarial demasiado leve respecto a todo lo perdido desde el pico de noviembre de 2017, antes de que comenzaran las devaluaciones que marcaron al cierre de la gestión Cambiemos y de la llegada de la pandemia. Pero, con todo, hasta acá, un leve repunte que ocurrió en medio de un pico inflacionario.

Para lo que viene, la expectativa no es la misma. Desde ACM señalaron: "Si bien es temprano para determinar si el índice de salarios va a poder ganarle o no a la inflación, es probable que en junio veamos una evolución similar a la vista hasta el momento del indicador. No obstante, con la aceleración inflacionaria de Julio es probable que veamos un deterioro del salario real".

Y coincidieron desde LCG: "Con un piso de inflación proyectada del 90% anual a diciembre, es difícil plantear un escenario donde los salarios ganen la carrera contra el aumento de precios. Al momento, con gran parte de las paritarias cerradas en promedio al 67% anual, aún con promesas de revisión, en la mayor parte de los casos parece que volverán a quedar rezagados frente al aumento de la nominalidad".