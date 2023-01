Por segundo mes consecutivo, la implementación del dólar Qatar cumplió con un efecto de disuasión y moderó el drenaje de reservas por viajes al exterior, compra de pasajes y otros pagos con tarjeta. En diciembre, la salida de divisas por estos conceptos fue de USD415 millones, cuando un mes antes había cerrado en los USD470 millones y en otros USD571 millones en octubre. La baja, además, fue en el período del mundial de fútbol, con una fuerte presencia de argentinos.

El llamado dólar Qatar se implementó en octubre del año pasado. Durante el primer mes de vigencia de la norma, la caída en la salida de dólares por la cuenta turismo fue del 21%. Durante el último mes del 2022 fue del 25%. "La reducción observada de los gastos por viajes y tarjetas se dio en el contexto de la entrada en vigencia de la Resolución General 5270/2022 establecida por la AFIP", explicó la autoridad monetaria. Sin embargo, en la comparación interanual, se registró una leve suba en la pérdida de reservas por esta vía, explicada por un turismo que siguió creciendo tras la salida de lo peor de la pandemia.

En el acumulado del año, se fueron del BCRA USD6.800 millones de dólares vinculados a la cuenta turismo. Un año antes habían sido USD2472 millones. Es decir que hubo una suba del 175%. La salida de divisas por esta vía fue uno de los grandes temas de preocupación del Gobierno, en un escenario de escasez. "Estimamos que, durante 2023, solo por turismo se irán unos USD7.700 millones netos", indicaron desde la consultora Econviews.

En este contexto, desde el Gobierno fueron implementadas diferentes medidas para gestionar las reservas del Central, como por ejemplo el dólar Qatar y también la posibilidad de que los turistas extranjeros que visitan al país incrementen sus consumos vía tarjeta de crédito.

El informe del MULC de diciembre, publicado por el BCRA, señaló: "En diciembre, los ingresos brutos por viajes y pasajes aumentaron un 78% respecto al mes anterior y alcanzaron el valor más alto desde marzo del 2020. Dicho incremento se produjo tras la decisión oficial de excluir del requisito de liquidación en el mercado de cambios a los ingresos de fondos con tarjetas de no residentes, cobros por servicios turísticos contratados por no residentes y por cobros de servicios de transporte de pasajeros no residentes".

La operatoria es sencilla: los turistas consumen con la tarjeta, que convierte esos gastos al tipo de cambio fijado para los turistas del exterior (MEP); luego, los viajeros pagan en dólares a las tarjetas y las tarjeteras venden esas divisas en la Argentina a través del mercado financiero y le pagan en pesos a los comercios o servicios. Por lo tanto, un consumo de $1.000 equivale para el turista a USD3 y no a los USD5 dólares al tipo de cambio oficial.

Otro dato que destacó el BCRA tuvo que ver con las importaciones. En el tercer trimestre se pagaron compras externas por USD6.230 millones promedio mensual y, en el cuarto trimestre, USD4.884 millones. Además de la caída en las compras, esta diferencia se explicó por la suba del stock de financiamiento, que pasó de los USD6.000 millones acumulados a septiembre a casi USD8.000 millones para fin de año.