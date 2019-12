Precios Cuidados se renovará por un año más y tendrá revisiones trimestrales

Durante una cumbre realizada ayer, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, confirmó a la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) que el programa de Precios Cuidados se extenderá durante todo el 2020, con revisiones trimestrales, y les pidió que la masa de recursos volcados al consumo masivo no se vean reflejados linealmente en los precios.

Fuentes empresarias señalaron a BAE Negocios que Español fue clara en torno a la duración anual del programa Precios Cuidados (será así del 7 de enero de 2020 al 7 de enero de 2021), con "revisiones trimestrales". Aunque el Gobierno seguirá con reuniones y aún no oficializó un pedido en torno a los valores de los productos, desde las cámaras nucleadas en Copal señalaron que "no se quiere un recalentamiento de los precios". "Nuestra impresión es que el deseo del Gobierno, aunque la funcionaria no lo manifestó ayer, es que los precios no se muevan en el primer trimestre como un gesto de racionalidad", afirmó el empresario consultado.

En tanto, fuentes cercanas a Kulfas señalaron a este medio que "son reuniones iniciales". "Se planteó lo mismo que a los supermercados. Evolución de precios que llaman la atención y empezar a trabajar en el relanzamiento de Precios Cuidados", sostuvo. Bajo este esquema, añadieron que "se van a hacer reuniones todos los días con cámaras sectoriales y con empresas si es necesario" y que se "está empezando el diálogo sin resoluciones".

En las filas privadas quedó impregnada una idea de la secretaria de Comercio Interior. "Los aumentos diversos que potenciarán el consumo y el bienestar de la población tienen que reflejarse en mayores volúmenes de venta y no pensar necesariamente en el ajuste por el precio", puntualizaron desde Copal. Un punto elogiado desde las cámaras al Gobierno es que "dejaron en claro que no pretenden ahogar a las empresas, o sea su rentabilidad. Cada situación se discutirá por cadena".

Durante la primer reunión que mantuvieron con supermercadistas, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, expresó su preocupación ante las cadenas de hipermercados por los aumentos excesivos en los alimentos y productos de limpieza desde las elecciones PASO, el 11 de agosto último. Asimismo, el plan de Precios Cuidados mostrará el regreso de las primeras marcas y la eliminación de productos que no son de primera necesidad, como las cremas.

"Se observó una evolución de los precios en los supermercados, donde estuvieron muy por encima de la inflación. Tanto en el caso de bienes con IVA 0% como en el resto", reiteraron las fuentes oficiales. Cada empresa irá a la reunión en la sede de Comercio con la información precisa de cómo evolucionaron los precios de su portafolio de productos y en qué situación se encuentra la compañía. El tema del IVA 0% no fue resuelto aún si bien en el plan Alimentar habrá devolución del tributo.