La titular de Anses, Fernanda Raverta, comunicó detalles del pago del bono de 45.000 similar al IFE que se entregará en noviembre y diciembre. Además, detalló cuáles son los grupos que acceden al beneficio que se financiará con lo recaudado del dólar soja.

Como ya se anunció, las inscripciones se podrán realizar a partir de este lunes 24 de octubre y estarán habilitadas por 15 días. Hay tres formas de anotarse: en anses.gob.ar, en las oficinas de Anses o en los operativos móviles del organismo.

En tanto, como todos los jueves, Raverta visita el programa Televisión Pública Noticias, en donde diferentes titulares de Anses realizan preguntas en vivo.

En esta ocasión y luego de que se anunciará el pago del bono de 45.000, la titular del organismo brindó más detalles del beneficio.

Quiénes cobran el bono de $45.000 de Anses

Raverta sostuvo : "Se entregan dos cuotas para aquellas personas que no tengan ningún ingreso y ningún ingreso del Estado. Esto significa que no tengan AUH, pensión no contributiva, pensión por madre de siete hijos, seguro de desempleo, que no estén jubilados ni pensionados. Que no tengan ningún ingreso de parte del Estado y de parte de un trabajo".

Por otro lado recordó el nombre del bono: "Es un Refuerzo Alimentario para adultos que no tienen ingresos"

"Hay un grupo de ciudadanos y ciudadanas argentinas que no tienen nada y esto nos preocupa porque estamos en un momento muy complejo en donde hay personas sin ingresos y quiere decir que no pueden comer. Es muy difícil convivir con el hambre, con la indigencia. Para este grupo de personas es el refuerzo de alimentario", puntualizó Raverta.