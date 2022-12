La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) avanza con el calendario de pagos de diciembre 2022 que incluye un Refuerzo Alimentario de $45.000 para personas sin ingresos por trabajo registrado y que no cobran planes o programas sociales.

En paralelo, el organismo previsional que dirige Fernanda Raverta entrega beneficios para otros grupos, como el bono de $10.000 para jubilados y pensionados o el aumento de la Tarjeta Alimentar que anunció el Ministerio de Desarrollo Social.

Por otra parte, el Gobierno nacional anunciará esta tarde un nuevo refuerzo alimentario para partidos del conurbano bonaerense, una política similar al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para los sectores más vulnerables.

Refuerzo Alimentario de Anses

El Refuerzo Alimentario de Anses es una política que lanzó el Gobierno nacional para brindar apoyo a los sectores que no tienen ingresos por trabajo registrado, no cobran planes sociales y no tienen a su nombre:

Rodados (automotores, motocicletas y otros) que tengan menos de 10 años de antigüedad

Inmuebles

Consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos 2 meses

Plazos fijos y bonos en los últimos 6 meses

Acreditación en cuentas bancarias en los últimos 2 meses

Compras en moneda extranjera en los últimos 6 meses

Obra social o prepaga

El apoyo se paga en dos cuotas de $22.500 para quienes se anotaron antes del 7 de noviembre. La primera cuota se acreditó el mes pasado.

En tanto, quienes se anotaron desde el 8 de noviembre cobran el Refuerzo Alimentario de $45.000 en una única cuota desde el 12 de diciembre, según DNI.

Refuerzo Alimentario inscribirse

Las inscripciones finalizaron el 30 de noviembre.

Cómo saber si cobro el Refuerzo de Ingresos en Anses

Las personas anotadas pueden chequear desde el 7 de noviembre si cobran el beneficio con CUIL en https://www.anses.gob.ar/consulta/fecha-y-lugar-de-cobro.

El cobro del Refuerzo Alimentario no es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), jubilaciones, pensiones, trabajo registrado, Potenciar Trabajo, Becas Progresar y Prestación por Desempleo.

Fecha de cobro Refuerzo Alimentario diciembre 2022

El Refuerzo de $45.000 o la segunda cuota de $22.500 se paga en las siguientes fechas: