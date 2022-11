La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) ya finaliza el calendario de pago de todas las prestaciones y en noviembre incluyó el Refuerzo para Desempleados. ¿Lo cobran en diciembre?

Uno de los pagos confirmados es el Refuerzo Alimentario de $45.000, pero para poder cobrarlo es necesario no acceder ningún plan y no tener ingresos. Por tal motivo, quienes acceden al plan Desempleo de Anses, no podrán acceder a este beneficio.

Sin embargo, por la nueva actuación del Salario Mínimo Vital y Móvil, los titulares del plan Desempleo accederán a un incremento del 20% a partir del próximo mes, segmentado en tres cuotas: diciembre, enero y febrero.

De esta manera, el rango que se paga actualmente, de entre $16.083 y $26.805, pasará en marzo próximo a ser de $19.300 y 32.166 pesos con el 20% establecido.

Desempleados: quiénes cobran el plan de Anses

La Prestación por Desempleo es una ayuda económica que entrega Anses a todos aquellos trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin justa causa.

Desempleados, ¿cobran el Refuerzo a fin de año?

Los que cobran el plan Desempleo de Anses accedieron durante dos meses consecutivos al Refuerzo de Ingresos de hasta $20.000. Esta semana finaliza el tercer pago mediante un calendario ordenado por terminación de DNI.

Refuerzo para Desempleados en diciembre: ¿lo cobran?

El Refuerzo de Ingresos que fue estipulado para plan desempleo se termina de pagar en noviembre. Por el momento no fue anunciado un complemento extra, más que el aumento establecido por la actualización del SMVM del 20%.