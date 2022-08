La decisión de Sergio Massa de nombrar a Juan José Bahillo como secretario de Agricultura fue respaldada por dirigentes del sector y por gobernadores que tienen la actividad agropecuaria como economía relevante.

El caso de Entre Ríos es particular ya que Bahillo se desempeñaba como ministro de la Producción de la gestión de Gustavo Bordet, quien cedió a su funcionario para el cargo nacional.



“Fue fruto de una conversación que mantuve con el ministro de Economía, Sergio Massa. Nos pusimos de acuerdo y Bahillo pasará a desempeñar este cargo que realmente es muy importante para el país, por la envergadura que implica una cartera de esta naturaleza dentro de gabinete nacional y también, por supuesto, para la provincia de Entre Ríos”, reveló el mandatario.



Asimismo, contó que conversó con Bahillo sobre su designación en el gobierno nacional "lo que implica un desafío de esta magnitud", y que le transmitió "el acompañamiento que va a tener de nuestra provincia y de otros gobernadores también”.



Además, puso de relieve la trayectoria del nuevo secretario de Agricultura de la Nación como diputado nacional, y sus vínculos “con diputados de otras provincias, alguno de los cuales hoy son gobernadores”. “Esto hace que la función pueda ejercerse con un alto grado de consenso”, subrayó.



En esa línea, remarcó que dialogó con Bahillo para “profundizar las políticas en beneficio de nuestras economías regionales de la provincia, y no abandonar algo que siempre caracterizó a nuestra gestión que es el diálogo, la búsqueda de consensos, generar encuentros y no desencuentros, para poder construir un camino que nos lleve a las metas que todos queremos".



Además, Bordet adelantó que se reestructurará el gabinete provincial: la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Franco Ferrari, tendrá rango ministerial y absorberá las Secretarías de Ciencia y Tecnología, Turismo y Ambiente, que hasta ahora dependían de Producción. En tanto, las carteras de Agricultura, Industria, y Desarrollo Emprendedor pasarán a la órbita del Ministerio de Economía, conducido por Hugo Ballay.



“Bahillo conoce profundamente el sector productivo y ha construido un buen vínculo con todos los sectores involucrados. Es una persona de amplio diálogo y que busca permanentemente el consenso. Va a lograr éxitos en esta etapa que se inicia porque se ha preparado para ejercer este cargo, lo ha demostrado en el ejercicio como ministro de Producción de Entre Ríos y también tiene una vocación de trabajo en equipo, lo que es muy importante a la hora de gestionar”, consideró Bordet.

El campo recibió a Bahillo con expectativa y muestras de apoyo. El titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, señaló que "esperamos que el nuevo secretario y las nuevas medidas generen la normalización de los mercados de granos y carnes". En tanto, Jorge Chemes, de CRA, consideró que "es un hombre conocedor del campo. Es productor. Sabe cuales son las necesidades del sector".