Sectores sensibles esperan paquete "productivo" para generar empleo

En la dinámica de generar empleo en forma rápida, los sectores sensibles esperan por un paquete de medidas oficiales que combine financiamiento accesible, administración de las importaciones y acciones para mejorar el consumo, en línea con lo conversado con parte del Gabinete antes de la asunción.

El secretario de la Fundación Pro Tejer, Luciano Galfione, aseguró a BAE Negocios que "antes de su asunción, conversamos con varios integrantes del actual gobierno y le presentamos una serie de propuestas que esperamos -por los diálogos mantenidos sobre el modelo industrial- que puedan ser concretadas".

Tanto la industria textil, como calzado y marroquinería pretenden y aguardan que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dé respuesta positiva a un paquete compuesto por estos cinco ejes centrales. Junto a las políticas que favorezcan el consumo masivo como los planes Ahora 3, 6 y 12 a tasa 0% "o cercana", dijo Galfione, los segmentos más golpeados por la administración anterior comunicaron que necesitan financiamiento para capital de trabajo; administración del comercio exterior; créditos para inversión productiva a tasa preferencial; refinanciar deudas fiscales y suspender embargos por 180 días.

Fuentes de la industria del calzado y marroquinera, que están capacitadas para generar empleo con escasa inversión, coincidieron en que se debe atacar el contrabando y la falsificación. "Es algo clave para el sector productivo tener una Aduana transparente que combata el contrabando y la falsificación. Eso queremos las entidades empresariales", apuntó Galfione.

Directivos del calzado y del sector manufacturero del cuero ampliaron que "no tiene sentido el contrabando cuando no hay restricción". "La Aduana es clave porque cualquier medida que propicie el consumo y la recuperación del mercado interno no puede ser perforada por importaciones ilegales. Por eso, es clave una Aduana al servicio de la producción y el empleo", indicaron.

Por su parte, el titular de la Cámara del Juguete, Emmanuel Polleto, dijo: "Ya le advertíamos al gobierno anterior la situación; había atraso cambiario (el dólar estaba en 20 pesos) y no estaban administrando las importaciones. Desde principio de 2018 se dispararon las importaciones de juguetes y eso fue por el atraso cambiario y porque después de ganar las elecciones de medio término dejaron de administrar el comercio".

"El aumento en las importaciones generaba déficit comercial y metía presión al dólar, en vez de administrar el comercio. Pensaron que subiendo la tasa de interés iban a frenar el dolar y eso terminó de ahogar a la producción y el consumo", completó.