El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, llamó hoy a "plantearse el 2023 como el inicio de un programa a cinco años y tratar de correr la batalla política de esa discusión". En su exposición en la 28° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), el funcionario admitió que "el plan de estabilización no terminó": "Tenemos que terminar de fortalecer nuestro programa de acumulación de reservas y avanzar en las medidas que garanticen orden fiscal".

Después de anunciar un congelamiento de precios de 1.500 productos con el programa Precios Justos, el extitular de la Cámara de Diputados se presentó en Parque Norte, donde celebró que el Gobierno cerrará el 2022 "cumpliendo la meta de reservas y la meta del déficit fiscal". En este sentido, destacó que el acuerdo con el sector agroexportador, mediante el llamado "dólar soja" dio "una enorme fortaleza y demostró que Argentina puede ser protagonista a nivel global en la batalla de las proteínas".

Como balance de sus primeros 100 días en la cartera económica, Massa admitió que fue "una decisión difícil" y que el desafío más grande era "estabilizar y volver a poner en funcionamiento el proceso y las variables económicas". Por eso, destacó que pudieron "cerrar rápido revisión y tercer trimestre con el Fondo, cerrar el Club de París, reconstruir la relación con el Banco Interamericano de Desarrollo y así liberar todo el programa de crédito para el 2022 y ampliar el crédito 2023".

En relación con el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, Massa aclaró que debieron cambiarlo por "la falta de un sistema de trazabilidad" y con "pendientes o pedidos por 39.800 millones de dólares de importaciones en el período septiembre-diciembre". "Todos saben que ese número no es el que necesita la producción para trabajar y desarrollarse. Tenía que ver con pedidos acumulados reiterados y medidas cautelares. La cadena se rompe porque el festival de cautelares contra el sistema y el Central fue cambiando el proceso de pago", explicó.

Dólares en Argentina

Sobre los planes para el año que viene, Massa advirtió que "el proceso de estabilización no terminó". "Tenemos que terminar de fortalecer nuestro programa de acumulación de reservas y avanzar en las medidas que garanticen orden fiscal", agregó.

El funcionario destacó "la actitud del radicalismo de acompañar el presupuesto, porque parte del problema del 2022 está asociado a no tener presupuesto. Cuando no hay una hoja de ruta definida, termina primando la ley del más fuerte".

"Hay que plantearse el 2023 como el inicio de un programa a cinco años y tratar de correr la batalla política de esa discusión, estableciendo cuáles son nuestros vectores de competitividad global y cuáles son nuestros mecanismos de fortalecimiento interno de industria local sobre la base de un mercado interno que todavía es central a la hora de ver nuestro PBI", afirmó el ministro de Economía.

Massa prometió dólares para industriales y pidió que vean a Economía "como un aliado"

Sobre las restricciones, aclaró: "queremos que los dólares se utilicen para el trabajo y la producción, no para la especulación, no para la importación de bienes importados que no necesitamos". "Esto no es un régimen de castigo a los sectores productivos, es un régimen de defensa de los dólares de los sectores productivos frente a aquellos que pretenden construir mecanismos de rulos o timbas desde el sector financiero sobre las reservas del Banco Central", agregó. Sin embargo, los industriales le reclamaron por las demoras en autorizar algunas importaciones que son necesarias para la producción.

Además, anticipó que trabaja con el Banco Nación para habilitar "un mecanismo" para que "todos aquellos sectores y actores que tengan capacidad de crédito en la Argentina pero no tengan acceso a los mercados de crédito internacional" puedan acceder a financiamiento.

"Lo que hacemos es colateralizar garantías para darles financiamiento desde Estados Unidos y desde España (a través de Banco Nación) a los que necesitan importar desde el mercado europeo y desde Estados Unidos", señaló.

Qué ve Massa para el futuro

"Siento que el mundo va a cuatro batallas. Una es con el tema energético, y Argentina tiene mucho para poner ahí. La segunda es la minería, no solo el litio, sino también cobre. En tercer lugar, regionalmente, la economía del conocimiento va a jugar un papel central. El cuarto sector es proteínas", pronosticó Massa, al tiempo que destacaba los avances del Gobierno en estos cuatro sectores.

En cuanto a la economía local, consideró que el turismo, la construcción, las telecomunicaciones y la industria serán sectores muy importantes para el futuro nacional. "Tenemos que ser inteligentes para ver las ventas de oportunidad en los distintos mercados en distintos momentos. Nosotros queremos empresas que ganen, paguen impuestos y generen trabajo. Tienen que sentir que el Ministerio de Economía no es un enemigo, sino un aliado de ustedes", le dijo Massa a los industriales.

"Mi consejo para cualquiera que le toque gobernar la Argentina en el futuro es que cuando uno divide las zonas de responsabilidad, cada uno tira para su lado. Hay que tener compactada la decisión, porque cuando la frazada es corta, hay que decidir qué se tapa. Nuestro desafío tiene que ser que la frazada sea lo suficientemente larga como para cubrir todo", cerró Massa.