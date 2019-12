Sin definiciones ministeriales, hubo fuerte incertidumbre empresaria en el Council

El clima de incertidumbre se apoderó entre los empresarios más poderosos del país, locales y extranjeros. Así se vivió ayer en el Council of the Americas que se desarrolló en Buenos Aires y que tuvo a dirigentes del Frente de Todos y funcionarios del saliente gobierno nacional. Un mix que no logró calmar las ansias del sector privado por conocer detalles del futuro plan económico ni siquiera los nombres que conducirán la próxima administración.

Por el salón de eventos del Alvear Palace Hotel pasaron muchos empresarios por los pasillos e incluso con reuniones privadas en el restaurante, pero la presencia para escuchar a los panelista fue menor a otras ediciones, e incluso con menor atención e intensidad en la participación que en otras veces.

Cerró el ministro de Economía, Hernán Lacunza, quien justificó las medidas de restricción de cambios que tanto malestar generó entre hombres y mujeres de negocios. Y se dio el gusto de ponerle metas al equipo económico del presidente electo, Alberto Fernández: "Recuperar el crédito es lo que debe hacer. Incumplir no es una opción".

Lacunza admitió que el índice de pobreza es peor que cuando asumió Mauricio Macri la Presidencia y que aprendieron a que la inflación "sube rápido pero es más difícil que baje". Pero sentenció que durante la gestión Cambiemos se licuaron los salarios pero se perdieron menos puestos que durante otras crisis.

"Nos hubiera gustado tener de oradores a futuros funcionarios de Gobierno, y a esta altura creíamos que iba a estar definido", se lamentó uno de los integrantes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), co-organizadora del Council junto a America Society.

Coincidencia, durante la jornada del lunes la administración estadounidense de Donald Trump había anunciado la suba de los aranceles para productos que impactan con dureza al comercio exterior argentino. "Fue un golpe que generó más incertidumbre todavía. La verdad es que todos estamos un poco desconcertados con la noticias", admitió ante BAE Negocios uno de los empresarios más influyentes que estuvo en el cónclave.

Lo más llamativo de la tarde fue la presentación del diputado Felipe Solá, quien habló como futuro canciller del país, dejando clara la política de relaciones exteriores de Alberto Fernández: pragmatismo sin ideologías a la hora de hacer negocios con el mundo. "Queremos sentarnos en el Mercosur para debatir, escuchando y respetando a los otros gobiernos". Además, señaló que "los embajadores son útiles. Necesitamos mucho de ellos. El comercio no viene solamente de comparar estadísticas, sino del acompañamiento fuerte de empresarios", afirmó.

"Por lo menos conocimos a un futuro ministro", deslizó entre sonrisas otro de los dueños de empresas presente en el encuentro.

Más temprano, y casi como despedida en eventos de gran trascendencia de su función de presidente de la CAC, Jorge Di Fiori, llamó a alcanzar consensos y a poner en marcha un "programa económico consistente". Lejos de contrapuntos, los comerciantes buscan cambiar el perfil oficialista que tuvieron durante la administración Macri.

"La actividad productiva en general está golpeada y nuestro sector, comercio y servicios, no es la excepción. Pese a ello, tenemos esperanza. Confiamos en que la nueva administración será capaz de implementar un programa económico consistente, que permita a nuestro país superar esta delicada situación", sostuvo Di Fiori.

Y enfatizó: "La corrección de los males que nos afligen, sean estos coyunturales o estructurales, no será instantánea ni será fácil, y requerirá de un trabajo intenso, que articule los esfuerzos del Estado, las empresas, los trabajadores y la sociedad en general".

Durante el acto inaugural, Susan Segal, presidenta de Americas Society/Council of the Americas, sostuvo: "Estamos viendo en Argentina una transición institucional que demuestra la solidez de su democracia. Y con esta transición vienen desafíos y oportunidades. Uno de estos desafíos es alcanzar un crecimiento económico a largo plazo, con inclusión social, impulsado por inversiones tanto locales como extranjeras en diversos sectores de la economía".