El Gobierno comunicó al campo que evalúa implementar un dólar soja a $200, como parte de un "régimen especial y extraordinario de liquidación de divisas". La decisión surge luego de varios intentos por llevar adelante un esquema de incentivo para la exportación de granos que conforme al sector agro, con el objetivo de lograr que liquide 5.000 millones de dólares. Sin embargo, ahora aclaran que no hay decisiones tomadas al respecto.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA CEC) informó que autoridades del Gobierno se contactaron para comunicarle la nueva medida que planifican de cara a septiembre, pero luego aclaró que "el gobierno no ha confirmado ninguna decisión".

"Acerca de los últimos rumores, queremos informar que el gobierno no ha confirmado ninguna decisión y que, por el momento, no tenemos indicaciones que vayan a introducir un régimen especial para #exportadores en septiembre", explicó CIARA esta tarde a través de su cuenta de Twitter.

�� Acerca de los últimos rumores, queremos informar que el gobierno no ha confirmado ninguna decisión y que, por el momento, no tenemos indicaciones que vayan a introducir un régimen especial para #exportadores en septiembre. — Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) (@CamaraAceites) August 31, 2022

De acuerdo a lo que habían informado este miércoles pasado el mediodía, se trata de "un régimen especial y extraordinario de liquidación de divisas a un tipo de cambio de 200 pesos únicamente aplicables para la compra de soja, durante el mes de septiembre". Será voluntario y sólo abarcará a la exportación de soja.

Con este nuevo régimen, el gobierno espera tener un ingreso total de divisas cercano a los 5 mil millones de dólares. Además, el gobierno también incluiría la necesidad de registro de DJVEs de soja y subproductos bajo la Ley 21453.

"Esta condición especial durante septiembre sería de aplicación voluntaria para exportadores que adhieran al régimen de forma escrita via comunicación a la AFIP. No haría falta tener cuentas especiales en dólares o corresponsales bajo la última Comunicación del BCRA. Aún no tenemos los detalles de la norma", informó CIARA CEC.

Dólar soja

La decisión llega luego del fracaso del dólar soja y el esquema 70/30, que vence hoy, ya que no fue renovado para septiembre. El "dólar soja" es un sistema por el cual los productores pueden realizar un depósito en entidades financieras, con retribución diaria variable, de acuerdo a la evolución del Dólar Link, hasta el 70% del valor de la venta de granos. El 30% restante permite la Formación de Activos Externos, al valor del dólar oficial más el impuesto PAÍS y las retenciones a cuenta que percibe la AFIP.

El sistema de dólar soja vigente hasta este miércoles tuvo muy pocas operaciones, por apenas unos 300 millones de pesos. Tampoco fue avalado por el equipo económico de Sergio Massa, ni mucho menos por la Mesa de Enlace, tal como informó BAE Negocios. El propio secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, había admitido la semana pasada el fracaso del sistema de incentivo para que los productores vendan parte de los 23 millones de toneladas que tienen guardadas en silo bolsas.

De esta forma, se atiende a los reclamos del campo para mejorar las condiciones de exportación de soja, pero aún así tienen más pedidos: Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, remarcó ayer, ante este panorama: "Seguimos reclamando, como hace varios meses, la total apertura del mercado de exportación de carne bovina como así también la eliminación de los intervencionismos en los mercados de granos. Nos están poniendo un freno que impide generar más divisas para el país, es inentendible".

Por otra parte, la Cámara Aceitera formará parte de una mesa de trabajo con AFIP, BCRA y otros organismos en los siguientes temas: Revisión de la RG 3577/2014 para su mitigación

Ajuste del financiamiento en pesos de los techos establecidos por el BCRA (igualación de montos); Ampliación de volumen de equilibrio para maíz (posiblemente 4 millones de toneladas, es decir 2.5 millones de tons en DJVEs 360); entre otros temas.