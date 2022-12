Sorpresa: en la cumbre del Mercosur, el Gobierno criticó a la Unión Europea

En un marco en el que cual mañana la Argentina asumirá la presidencia del Mercosur, el Gobierno retomó los cuestionamientos hacia la Unión Europea (UE) por falta de flexibilidad y nuevas exigencias para terminar de sellar el acuerdo, al tiempo que ratificó los cruces con Uruguay por su política comercial unilateral.

Desde la Cancillería señalaron “una mención especial merece el Acuerdo MERCOSUR – UE el que, en caso de suscribirse, será el instrumento comercial más trascendente para el bloque. Pese a que se trata de un acuerdo que, en nuestra opinión presenta riesgos, en particular para sectores industriales que deberán enfrentar la competencia de empresas europeas con mayores recursos financieros y tecnológicos, hemos continuado realizando todos los esfuerzos a nuestro alcance para concluir los temas pendientes”.

“La Unión Europea, por su parte, muestra poca flexibilidad, y ha planteado nuevas exigencias, derivadas de sus condicionamientos internos, que no habían estado en la mesa de negociación al momento de alcanzarse el Acuerdo en Principio en junio 2019. Asimismo, no debemos pasar por alto que la UE sigue avanzando con la aprobación del Pacto Verde y, en cada etapa, lejos de morigerar el alcance de las normas, las torna más gravosas para los intereses de países exportadores de bienes agrícolas y otras materias primas”, plantea el documento oficial.

Una vez que entren en vigor esta serie de normativas, muchos productos que componen la oferta exportable de los países del Mercosur se volverán más onerosos y algunos, incluso, quedarán fuera del mercado europeo, tornando irrelevantes las concesiones obtenidas de la UE en el Acuerdo. Esta situación debe ser planteada a la Unión Europea y debemos reclamar las compensaciones que correspondan”, sostuvo el informe de Cancillería.

Críticas a Uruguay

El canciller Santiago Cafiero expuso esta mañana en la LXI Reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común de los Estados parte del MERCOSUR y Bolivia, que se lleva a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, país que está concluyendo su Presidencia Pro Témpore del bloque regional, y que es preparatoria de los temas que luego analizarán y debatirán los Presidentes durante la cumbre de mandatarios de mañana.

Cafiero y su par uruguayo Francisco Bustillo protagonizaron en Montevideo un duro cruce verbal en el marco de la Cumbre de Cancilleres del Mercosur que se realiza allí. Bustillo abrió el debate y remarcó la necesidad de una modernización del mercado común. “El bloque no puede conformarse con los logros conseguidos” y que por eso se necesita “un bloque aggiornado, moderno, que haga frente a los desafíos del hoy, ayer y mañana”, dijo el canciller oriental. Y amplió luego: “Desde Uruguay, hemos tenido ya una visión crítica: el Mercosur debía estar a la altura de sus tiempos y desafíos, y no uno que languidece en discusiones bizantinas.

La respuesta de Cafiero no tardó en surgir en el tablero diplomático. “Nos preocupan ciertas actitudes unilaterales, lo hemos expresado en la nota”, recordó el canciller para mencionar la carta de protesta presentada en contra de las gestiones emprendidas por Bustillo recientemente en Oceanía. “Es contrario a las normas del Mercosur, es violatorio a la regla del consenso, base del Mercosur. La unilateralidad de ciertas decisiones nos preocupan”, expresó.

Bustillo, además, criticó el Arancel Externo Común, que Uruguay y Brasil quieren bajar y al que Argentina se opone en defensa de algunos rubros, sobre todo los relacionados con determinadas actividades industriales. “Hay necesidad de mecanismos para resolver obstáculos que distorsionan el comercio entre los estados. Entre nosotros abundan las restricciones arancelarias que impiden la libre circulación. Hemos fracasado: tenemos tres aranceles, no tenemos un arancel en común. No existe el Arancel Externo Común. La realidad se impone al relato y nos aleja de la utopía”, explicó el jefe de la diplomacia uruguaya. “Las negociaciones en el bloque son mas trabajosas, pero no hay que apresurarse a celebrar acuerdos que compliquen a los países y sus economías”, fue la respuesta de Cafiero.