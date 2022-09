La segmentación de tarifas en servicios de energía comenzó a regir desde este jueves 1 de septiembre e impactará en el pago de consumos de servicios residenciales y comerciales. El gobierno nacional habilitó un registro para que se inscriban los sectores de ingresos medios y bajos que soliciten continuar con la asitencia estatal para evaluar si corresponde que mantengan el esquema vigente.

También estableció restricciones de acceso al dólar para quienes mantengan el beneficio.

A partir de la medida, que busca reducir los subsidios estatales sobre las tarifas finales de gas y electricidad, más del 60 por ciento de la clase media expresó su acuerdo con la decisión aunque dos de cada tres personas que se reconoce en ese segmento de ingresos solicitó continuar con la asistencia económica.

Estas son las conclusiones de un relevamiento que realizó el Grupo de Opinión Pública (GOP) que dirige Raúl Timerman, junto con la consultora Trespuntozero de Shila Vilker.

Al ser consultados acerca de la segmentación de tarifas, el 55% dijo estar de acuerdo. Un porcentaje que sube si se considera solo a la clase media, ya que en un 61,3% contesta estar bastante o muy de acuerdo con la quita de subsidios. En ambos casos, una de cada tres personas (29%) considera qu no está bien la medida.

En cambio, al considerar las respuestas respecto de sus preferencias electorales, es más pronunciado el apoyo entre quienes votaron a Alberto Fernández (Frente de Todos) en las últimas elecciones presidenciales, que quienes dijeron haber votado a Mauricio Macri (Juntos por el Cambio).

El 66,9% de quienes votaron a Alberto está de acuerdo con la segmentación, pero sólo el 43,7% de quienes optaron por Macri apoya la quita de subsidios

Segmentación de tarifas: inscripción sin mucho acuerdo

Un dato curioso asomó entre las respuestas del relevamiento, que combina datos con focus group. Fue cuando se consultó a los 2000 participantes si se habían anotado por estar de acuerdo. En el capítulo que Timerman y Vilker denominan "Una aprobación un tanto incómoda", queda en evidencia que no todos se anotaron por estar de acuerdo. Esto es así, porque:

La segmentación fue valorada positivamente por todos ya que supone que quienes están en condiciones de pagar sin subsidios, lo hagan.

Sin embargo, pone de manifiesto la verdad incómoda de que sin ayuda del Estado no estarían en condiciones de pagar las tarifas de los servicios.

de los servicios. Algunos participantes señalaron sentirse “planeros” por este motivo

Dos ejemplos destacados en las respuestas fueron las de un adulto votante del Frente de Todos que señaló: “ Me parece bien, pero es raro también la sensación que me deja. Yo critico mucho a los planes… ¿y ahora? Me están dando un plan.”

La opinión destacada de un joven votante de Juntos por el Cambio fue: “Está bien, que paguen los que pueden, si vivís en un country tenés que pagar más. Nosotros ya no tenemos un mango para poner, nos exprimen.”

En este punto, uno de cada tres de los consultados que dijo haber anotado en el Registro para mantener el subsidio, lo hizo a pesar de no estar de acuerdo con la medida.